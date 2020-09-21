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600 молдаван застряли на границе между Украиной и Венгрией

Понедельник, 21 сентября 2020, 13:08

600 пассажиров из Молдовы, которые должны были транзитом ехать в Чехию, на несколько дней застряли на границе между Украиной и Венгрией после отказа венгерской стороны впустить их.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

На 20 сентября, между границами стран оставались заблокированными 12 автобусов из Молдовы, в которых находились около 600 человек. Некоторые простояли там уже несколько дней. TV8 сообщало, что застрявшие молдаване должны были ехать через Венгрию транзитом, в Прагу. Компания-перевозчик якобы сказала им подождать "еще 3-4 дня" для решения вопроса.

МИД Молдовы через свое посольство в Будапеште подал жалобу.

"Во время общения с представителями власти Венгрии в субботу и воскресенье мне сообщили, что каждый автобус развернули с предоставлением официального документа, где указана причина недопуска на территорию Венгрии - из-за отсутствия сопроводительных документов у компаний-перевозчиков", - сообщает МИД Молдовы.

Какой компании принадлежит автобусы с застрявшими пассажирами, пока не сообщается.

Напомним, Венгрия с 1 сентября закрыла свои границы для иностранцев, объясняя это угрозой "второй волны" коронавируса, но исключениями для некоторых категорий также сохранилось разрешение на транзит.

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Темы: МолдоваВенгрияУкраинаграницаПограничная служба
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