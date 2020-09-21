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Українські кораблі виконали маневри у морі​, а Росія тренує свій флот

Понеділок, 21 вересня 2020, 13:13
Українські кораблі виконали маневри у морі​, а Росія тренує свій флот
Міноборони України

​Корабельна тактична група Військово-морських сил Збройних сил України приступила до практичного виконання завдань у межах стратегічних командно-штабних навчань "Об’єднані зусилля 2020".​

​Джерело: Міністерство оборони України й Рада національної безпеки і оборони України у Facebook

Деталі: У місці постійного базування екіпажі українських кораблів поповнили необхідні запаси та відпрацювали завдання з підготовки до бою та походу.

Висуваючись у район виконання завдань, тактична група пройшла суднохідним каналом Бузько-Дніпровського лиману (Миколаївська область – ред.), після чого виконала елементи спільного маневрування у морі.​

​Тренування продовжились і під час якірної стоянки на незахищеному рейді.

Об’єднані зусилля 2020
Об’єднані зусилля 2020
Міноборони України

Уже в темну пору доби військові моряки за допомогою корабельного обладнання здійснили спуск на воду та підйом швидкісних моторних човнів, а також зближення та швартування кораблів групи один до одного.​

 

​Загалом морська компонента стратегічних командно-штабних навчань "Об’єднані зусилля 2020" передбачає виконання комплексу практичних завдань в акваторії Чорного моря.

Команди кораблів вітчизняного флоту відпрацюють "перехід морем у строях та ордерах, артилерійські стрільби, тралення мінно-небезпечних водних ділянок, заходи протипідводнодиверсійної боротьби, висадку морського десанту на необладнану ділянку узбережжя та інші".​

​Як зазначає міністерство, "усі заходи на морі проводяться у тісній взаємодії з учасниками інших компонентів навчань та під чітким керівництвом органів управління стратегічного та оперативного рівнів".

Інші подробиці: Тим часом у Росії 21-26 вересня проходять стратегічно командно-штабні навчання "Кваказ-2020" – зокрема, тренування йдуть на полігонах Каспійського моря, Вірменії, Дагестану тощо.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна уважно слідкує за перебігом російських військових навчань "Кавказ-2020", аби своєчасно виявити ознаки загроз національній безпеці.

Секретар РНБО зазначив, що зі свого боку в Україні 22-25 вересня триватимуть стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля - 2020".

Цьому передувало: Ще у червні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявляв, що Росія з початку року готується до цих навчань, які становлять загрозу для України і мають стати елементом тиску на нашу країну.

Зокрема, у січні були навчання в окупованому Криму – і Скібіцький не виключав проведення навчань "Кавказ-2020" в акваторії Чорного моря 

Коментар секретаря РНБО Олексія Данілова

"Українська правда" в Threads

Теми: арміяЧорне мореРосіяфлот
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