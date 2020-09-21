Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинские корабли выполнили маневры в море, а Россия тренирует свой флот

Понедельник, 21 сентября 2020, 13:13
Минобороны Украины

Корабельная тактическая группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины приступила к практическому выполнению задач в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020".

Источник: Министерство обороны Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины в Facebook

Детали: В месте постоянного базирования экипажи украинских кораблей пополнили необходимые запасы и отработали задачи по подготовке к бою и походу.

Выдвигаясь в район выполнения задач, тактическая группа прошла по судоходному каналу Бугско-Днепровского лимана (Николаевская область – ред.), после чего исполнила элементы общего маневрирования в море.

Тренировки продолжились и во время якорной стоянки на незащищенном рейде.

Объединенные усилия 2020
Объединенные усилия 2020
Минобороны Украины

Уже в темное время суток военные моряки с помощью корабельного оборудования осуществили спуск на воду и подъем скоростных моторных лодок, а также сближение и швартовки кораблей группы друг к другу.

 

В целом морская компонента стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020" предусматривает выполнение комплекса практических задач в акватории Черного моря.

Команды кораблей отечественного флота отработают "переход по морю в строях и ордерах, артиллерийские стрельбы, траление минно-опасных водных участков, меры противоподводнодиверсионной борьбы, высадку морского десанта на необорудованный участок побережья и прочее".

Как отмечает министерство, "все мероприятия на море проводятся в тесном взаимодействии с участниками других компонентов учений и под четким руководством органов управления стратегического и оперативного уровней".

Другие подробности: Тем временем в России 21-26 сентября проходит стратегически командно-штабные учения "Кваказ-2020" – в частности, тренировки проходят на полигонах Каспийского моря, Армении, Дагестана и пр.

Секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", чтобы своевременно выявить признаки угроз своей национальной безопасности.

Секретарь СНБОУ отметил, что со своей стороны в Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020".

Этому предшествовало: Еще в июне представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Россия с начала года готовится к учениям "Кавказ-2020", которые составляют угрозу для Украины и должны стать элементом давления на нашу страну.

В частности, в январе были учения в оккупированном Крыму – и Скибицкий не исключал проведения учений "Кавказ-2020" в акватории Черного моря.

Темы: армияЧерное мореРосcияфлот


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рейтинг "Слуги народа" падает, а "ЕС" – растет

За 5 месяцев Зеленский потерял больше 10% рейтинга - КМИС

"Слуги народа" отреагировали на обвинения в агитации в университете Шевченко

Заявление Лукашенко затормозило транзит евротоваров в Россию

фото, видеоЛевый берег Киева затянуло дымом из-за пожара на мусорной свалке

В воскресенье COVID-19 подтвердился у 2 675 украинцев, умерли 26 больных

Все новости...
армия
Зеленский открыл масштабные военные учения Rapid Trident
После российских десантников в Беларусь приедут военные еще из 4 стран
Американский эсминец USS Roosevelt направляется в Черное море
Последние новости
14:37
Подозрительные транзакции: в файлах FinCEN фигурируют Клюевы, Фирташ и Коломойский
14:34
фотоМиллион, а рядом лимон: СБУ нашла черный нал в холодильнике руководителей УЗ
14:33
Уволилась помощница сына Лукашенко: она осуждает насилие
14:26
В Беларуси проведут еще одни совместные с РФ военные учения
14:14
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:11
В Британии хотят запретить продажу новых авто на бензине с 2030 года
14:09
"Данные могут снова слить": в SoftServe рассказали о том, как их сломали
13:55
В воскресенье в Беларуси задержаны 442 человека. Пресс-секретарь МВД РБ жалуется на "визжащих женщин"
13:51
В 2021 году каждая 8-я гривна госбюджета пойдет на уплату процентов по долгам – эксперты
13:33
Почти вся Украина не готова к ослаблению карантина
Все новости...