Украинские корабли выполнили маневры в море, а Россия тренирует свой флот

Корабельная тактическая группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины приступила к практическому выполнению задач в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020".

Источник: Министерство обороны Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины в Facebook

Детали: В месте постоянного базирования экипажи украинских кораблей пополнили необходимые запасы и отработали задачи по подготовке к бою и походу.

Выдвигаясь в район выполнения задач, тактическая группа прошла по судоходному каналу Бугско-Днепровского лимана (Николаевская область – ред.), после чего исполнила элементы общего маневрирования в море.

Тренировки продолжились и во время якорной стоянки на незащищенном рейде.

Объединенные усилия 2020 Минобороны Украины

Уже в темное время суток военные моряки с помощью корабельного оборудования осуществили спуск на воду и подъем скоростных моторных лодок, а также сближение и швартовки кораблей группы друг к другу.

В целом морская компонента стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020" предусматривает выполнение комплекса практических задач в акватории Черного моря.

Команды кораблей отечественного флота отработают "переход по морю в строях и ордерах, артиллерийские стрельбы, траление минно-опасных водных участков, меры противоподводнодиверсионной борьбы, высадку морского десанта на необорудованный участок побережья и прочее".

Как отмечает министерство, "все мероприятия на море проводятся в тесном взаимодействии с участниками других компонентов учений и под четким руководством органов управления стратегического и оперативного уровней".

Другие подробности: Тем временем в России 21-26 сентября проходит стратегически командно-штабные учения "Кваказ-2020" – в частности, тренировки проходят на полигонах Каспийского моря, Армении, Дагестана и пр.

Секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", чтобы своевременно выявить признаки угроз своей национальной безопасности.

Секретарь СНБОУ отметил, что со своей стороны в Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020".

Этому предшествовало: Еще в июне представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Россия с начала года готовится к учениям "Кавказ-2020", которые составляют угрозу для Украины и должны стать элементом давления на нашу страну.

В частности, в январе были учения в оккупированном Крыму – и Скибицкий не исключал проведения учений "Кавказ-2020" в акватории Черного моря.