Кабмін знову відкрив пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю
Понеділок, 21 вересня 2020, 13:27
Пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю відновлює роботу.
Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"
Деталі: За словами Демченка, рішення про відкриття пункту пропуску ухвалене на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 21 вересня. Повноцінно пропуск через кордон тут відновиться до кінця дня.
Що передувало: Уряд проголосував за закриття ПП через ситуацію з паломниками-хасидами, які масово намагалися потрапити в Україну з Білорусі напередодні святкування єврейського Нового року Рош га-Шана.
Валентина Романенко, УП