Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кабмін знову відкрив пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю

Понеділок, 21 вересня 2020, 13:27

Пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю відновлює роботу.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Демченка, рішення про відкриття пункту пропуску ухвалене на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 21 вересня. Повноцінно пропуск через кордон тут відновиться до кінця дня.

Що передувало: Уряд проголосував за закриття ПП через ситуацію з паломниками-хасидами, які масово намагалися потрапити в Україну з Білорусі напередодні святкування єврейського Нового року Рош га-Шана.

Валентина Романенко, УП
Теми: кордонБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рейтинг "Слуги народу" падає, а "ЄС" – росте

За 5 місяців Зеленський втратив більше 10% рейтингу - КМІС

"Слуги народу" відреагували на закиди в агітації в університеті Шевченка

Заява Лукашенка загальмувала транзит євротоварів у Росію

фото, відеоЛівий берег Києва затягло димом через пожежу на сміттєзвалищі

У неділю COVID-19 підтвердився у 2 675 українців, померли 26 хворих

Усі новини...
кордон
600 молдован застрягли на кордоні між Україною та Угорщиною
Силовики шукають в Умані хасидів-нелегалів, вже є затримані
Хасид із паспортом у черевику, 7 паломників у "Мерседесі": нові спроби перетнути кордон
Останні новини
13:33
"Проблема №2 після коронавірусу": Зеленський підписав указ щодо протидії домашньому насильству
13:31
Міністри ЄС, ймовірно, не погодять санкції проти режиму Лукашенка – ЗМІ
13:27
Кабмін знову відкрив пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю
13:26
Гончарук про проєкт бюджету-2021: Класичний "бюджет проїдання"
13:22
Сталася помилка: Зеленський не піде у відставку через неінформування НАЗК
13:13
Українські кораблі виконали маневри у морі​, а Росія тренує свій флот
13:08
600 молдован застрягли на кордоні між Україною та Угорщиною
13:05
Виробництво агропродукції в Україні цьогоріч впало на 10%
12:51
Рейтинг "Слуги народу" падає, а "ЄС" – росте
12:40
фотоКримський політв'язень-журналіст вийшов на свободу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!