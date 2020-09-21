Кабмін знову відкрив пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю

Пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю відновлює роботу.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Демченка, рішення про відкриття пункту пропуску ухвалене на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 21 вересня.

UPD: Станом на 14 годину рух через цю ділянку кордону поновився.

Що передувало: Уряд проголосував за закриття ПП через ситуацію з паломниками-хасидами, які масово намагалися потрапити в Україну з Білорусі напередодні святкування єврейського Нового року Рош га-Шана.