Кабмин снова открыл пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью возобновляет работу.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Демченко, решение об открытии пункта пропуска принято на внеочередном заседании Кабинета министров 21 сентября.

UPD: По состоянию на 14 часов движение через этот участок границы возобновилось.

Что предшествовало: Правительство проголосовало за закрытие ПП из-за ситуации с паломниками-хасидами, которые массово пытались попасть в Украину из Беларуси накануне празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.