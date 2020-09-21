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Кабмин снова открыл пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью

Понедельник, 21 сентября 2020, 13:27

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью возобновляет работу.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Демченко, решение об открытии пункта пропуска принято на внеочередном заседании Кабинета министров 21 сентября. Полноценно пропуск через границу здесь восстановится до конца дня.

Что предшествовало: Правительство проголосовало за закрытие ПП из-за ситуации с паломниками-хасидами, которые массово пытались попасть в Украину из Беларуси накануне празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.

Валентина Романенко, УП
Темы: границаБеларусь


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