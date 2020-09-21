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У неділю силовики Білорусі затримали 442 людини. Речниця МВС РБ скаржиться на "жінок, які верещать"

Понеділок, 21 вересня 2020, 13:55
Наша Ніва

На недільних акціях протесту в Білорусі міліція затримала 442 людини.

Джерело: прессекретар МВС РБ Ольга Чемоданова в Telegram, "Радыё Свабода"

Деталі: За словами Чемоданової, 20 вересня, коли пройшли "Марші справедливості" в Мінську та інших містах Білорусі, за порушення закону про масові заходи були затримані 442 людини (з них 266 у Мінську).

330 осіб помістили під варту до суду. 20 вересня в різних населених пунктах Білорусі було зареєстровано 24 акції протесту за участю більше 20 тисяч людей.

Кількість людей на марші в Мінську МВС оцінює в 18 тисяч осіб. БелаПАН і Рейтер нарахували 100 тисяч демонстрантів.

У МВС визнали, що в Бресті співробітники міліції застосували сльозогінний газ і випустили в повітря світлошумової патрон.

У своєму телеграмі Чемоданова поскаржилася, що на учасників протесту не діють вмовляння і за це, мовляв, "настає відповідальність ".

Пряма мова: "З жалем доводиться констатувати, що постійні вмовляння, прохання і вимоги з нашого боку про дотримання законодавства деякі громадяни вперто ігнорують. Це призводить до цілком очевидного результату: за участь та організацію незаконних збіговиськ порушники притягуються як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

У натовп протестувальників дорослі бездумно тягнуть малолітніх дітей.

Соромно дивитися і на дівчат\жінок-активісток, які оскаженіло і з захватом верещать серед собі подібних. Так і хочеться сказати: "Побережіть свої сили для сімей, а якщо таких немає - то для їх створення".

 

Нагадаємо: Під час акцій протесту на виборах президента Білорусі 2010 року Голова ЦВК РБ Лідія Єрмошина так прокоментувала затримання активістів, в тому числі великого числа жінок: "Це не жінки. Справжні жінки сидять вдома і варять борщ".

Теми: Білорусь


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