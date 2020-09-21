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В воскресенье в Беларуси задержаны 442 человека. Пресс-секретарь МВД РБ жалуется на "визжащих женщин"

Понедельник, 21 сентября 2020, 13:55
Наша Ніва

На воскресных акциях протеста в Беларуси милиция задержала 442 человека.

Источник: пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова в Telegram, "Радыё Свабода"

Детали: По словам Чемодановой, 20 сентября, когда прошли "Марши справедливости" в Минске и других городах Беларуси, за нарушение закона о массовых мероприятиях" были задержаны 442 человека (из них 266 в Минске).

330 человек были заключены под стражу до суда. 20 сентября в разных населенных пунктах Беларуси было зарегистрировано 24 акции протеста с участием более 20 тысяч человек.

Количество людей на марше в Минске МВД оценивает в 18 тысяч человек. БелаПАН и Рейтер насчитали 100 тысяч демонстрантов.

В МВД признали, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ и выпустили в воздух светошумовой патрон.

В своем Телеграмме Чемоданова посетовала, что на протестующих не действуют увещевания и за это, мол, наступает ответственность".

Прямая речь: "С сожалением приходится констатировать, что постоянные увещевания, просьбы и требования с нашей стороны о соблюдении законодательства некоторые граждане упорно игнорируют. Это приводит к вполне очевидному результату: за участие и организацию незаконных сборищ нарушители привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности. 

В толпы протестующих взрослые бездумно тянут малолетних детей.

Стыдно смотреть и на девушек\женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: "Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет - то для их создания".

 

Напомним: Во время акций протеста на выборах президента Беларуси 2010 года глава ЦИК РБ Лидия Ермошина так прокомментировала задержание активистов, в том числе большого числа женщин: "Это не женщины. Настоящие женщины сидят дома и варят борщ".

Предыстория:

  • В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська – 10,1%.
  • После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
  • Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.

Темы: Беларусь


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