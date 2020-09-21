Звільнилася помічниця сина Лукашенка: вона засуджує насильство

Помічниця Дмитра Лукашенка одного з синів виконуючого обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка звільнилася і активно засуджує насильство після виборів.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Йдеться про Ксенію Валахановіч (Голуб) - помічницю Дмитра Лукашенка, який очолює Президентський спортивний клуб.

У президентському клубі підтвердили, що вона більше там не працює і порадили зв'язуватися з уже колишньою помічницею Лукашенка за її особистим номером.

Сама дівчина говорити на цю тему відмовилася. "Я не даю коментарів з цього приводу", - сказала вона.

Також невідомо, коли вона пішла зі своєї посади, на якій пропрацювала не один рік, і з якої причини.

Судячи з сторінки у Facebook, після 9 серпня вона почала активно засуджувати насильство після виборів у Білорусі. Також відомо, що на одній з мирних протестних акцій був жорстко затриманий її 66-річний батько.

Валахановіч (Голуб) - відома дитяча поетеса у Білорусі.

Лукашенко з синами

У Лукашенка 3 сина - старшому з них, Віктору Лукашенку, 44 роки, Дмитру Лукашенку - 40 років. Їхньому молодшому братові Миколі, який народився у Лукашенка поза шлюбом, 16 років.

Віктор Лукашенко працює помічником батька, а молодший Микола ще школяр.

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