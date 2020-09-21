Звільнилася помічниця сина Лукашенка: вона засуджує насильство
Помічниця Дмитра Лукашенка одного з синів виконуючого обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка звільнилася і активно засуджує насильство після виборів.
Джерело: TUT.BY
Деталі: Йдеться про Ксенію Валахановіч (Голуб) - помічницю Дмитра Лукашенка, який очолює Президентський спортивний клуб.
У президентському клубі підтвердили, що вона більше там не працює і порадили зв'язуватися з уже колишньою помічницею Лукашенка за її особистим номером.
Сама дівчина говорити на цю тему відмовилася. "Я не даю коментарів з цього приводу", - сказала вона.
Також невідомо, коли вона пішла зі своєї посади, на якій пропрацювала не один рік, і з якої причини.
Судячи з сторінки у Facebook, після 9 серпня вона почала активно засуджувати насильство після виборів у Білорусі. Також відомо, що на одній з мирних протестних акцій був жорстко затриманий її 66-річний батько.
Валахановіч (Голуб) - відома дитяча поетеса у Білорусі.
У Лукашенка 3 сина - старшому з них, Віктору Лукашенку, 44 роки, Дмитру Лукашенку - 40 років. Їхньому молодшому братові Миколі, який народився у Лукашенка поза шлюбом, 16 років.
Віктор Лукашенко працює помічником батька, а молодший Микола ще школяр.
Передісторія:
- У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.
- Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
- Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.