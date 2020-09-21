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Уволилась помощница сына Лукашенко: она осуждает насилие

Понедельник, 21 сентября 2020, 14:33
Уволилась помощница сына Лукашенко: она осуждает насилие
Ксения Валаханович (Голуб)

Помощница Дмитрия Лукашенко одного из сыновей исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко уволилась и активно осуждает насилие после выборов.

Источник: TUT.BY

Детали: Речь идет о Ксении Валаханович (Голуб) - помощнице Дмитрия Лукашенко, который возглавляет Президентский спортивный клуб.

В президентском клубе подтвердили, что она больше там не работает и посоветовали связываться с уже бывшим помощником Лукашенко по ее личному номеру.

Сама девушка говорить на эту тему отказалась. "Я не даю комментариев по этому поводу", — сказала она.

Также неизвестно, когда она ушла со своей должности, на которой проработала не один год, и по какой причине.

Судя по странице в Facebook, после 9 августа она активно осуждает насилие. Также известно, что на одной из мирных протестных акций был жестко задержан ее 66-летний отец.

Валаханович (Голуб) — известная детская поэтесса в Беларуси.

 
Лукашенко с сыновьями

У Лукашенко 3 сына – старшему из них, Виктору Лукашенко, 44 года, Дмитрию Лукашенко – 40 лет. Их младшему брату Николаю, который родился у Лукашенко вне брака, 16 лет.

Виктор Лукашенко работает помощником отца, а младший Николай еще школьник.

Предыстория:

  • В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська – 10,1%.
  • После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
  • Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоБеларусь
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