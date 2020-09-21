Уволилась помощница сына Лукашенко: она осуждает насилие
Помощница Дмитрия Лукашенко одного из сыновей исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко уволилась и активно осуждает насилие после выборов.
Источник: TUT.BY
Детали: Речь идет о Ксении Валаханович (Голуб) - помощнице Дмитрия Лукашенко, который возглавляет Президентский спортивный клуб.
В президентском клубе подтвердили, что она больше там не работает и посоветовали связываться с уже бывшим помощником Лукашенко по ее личному номеру.
Сама девушка говорить на эту тему отказалась. "Я не даю комментариев по этому поводу", — сказала она.
Также неизвестно, когда она ушла со своей должности, на которой проработала не один год, и по какой причине.
Судя по странице в Facebook, после 9 августа она активно осуждает насилие. Также известно, что на одной из мирных протестных акций был жестко задержан ее 66-летний отец.
Валаханович (Голуб) — известная детская поэтесса в Беларуси.
У Лукашенко 3 сына – старшему из них, Виктору Лукашенко, 44 года, Дмитрию Лукашенко – 40 лет. Их младшему брату Николаю, который родился у Лукашенко вне брака, 16 лет.
Виктор Лукашенко работает помощником отца, а младший Николай еще школьник.
Предыстория:
- В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська – 10,1%.
- После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
- Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.