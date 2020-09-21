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Мільйон, а поруч лимон: СБУ знайшла чорну готівку в холодильнику керівників УЗ

Понеділок, 21 вересня 2020, 14:34

Служба безпеки України викрила окремих керівників АТ "Укрзалізниця" на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, посадовці створили штучні бар’єри для своєї роботи, щоб залучити підрядників

Обрали підконтрольну "прокладку", яка монополізувала цей сегмент ринку.

Через цю фірму вони розікрали понад 4 мільйони гривень.

Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях "Укрзалізниці" та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень, на які судом накладено арешт.

 

За словами СБУ, зловмисники сховали частину "виручки" в холодильник.

Українська правда
Теми: корупціяУкрзалізницяСБУ


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