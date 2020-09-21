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Миллион, а рядом лимон: СБУ нашла черный нал в холодильнике руководителей УЗ

Понедельник, 21 сентября 2020, 14:34

Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, должностные лица создали искусственные барьеры для своей работы, чтобы привлечь подрядчиков

Выбрали подконтрольную "прокладку", которая монополизировала этот сегмент рынка.

Через эту фирму они разворовали более 4 миллионов гривен.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.

 

По словам СБУ, злоумышленники спрятали часть "выручки" в холодильник.

Украинская правда
Темы: коррупцияУкрзализныцяСБУ


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