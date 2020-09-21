Председателя Харьковского окружного админсуда поймали на взятке
Председателя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко поймали на передаче взятки.
Источник: сайт СБУ, ЦПК в Facebook
Дословно: "Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачила председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки".
Детали: По данным предварительного расследования, чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу.
За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала $3000.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Правоохранители устанавливают другие возможные факты коррупции и причастность к ним сотрудников суда.
Решается вопрос о сообщении председателю суда о подозрении.
Согласно данным сайта Харьковского окружного административного суда, возглавляет его Ольга Панченко.
В ЦПК отметили, что у председателя Харьковского окружного административного суда Ольги Панченко годовая зарплата составляет 1,3 миллиона гривен.