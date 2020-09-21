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Председателя Харьковского окружного админсуда поймали на взятке

Понедельник, 21 сентября 2020, 15:22
Фото adm.pl.court.gov.ua

Председателя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко поймали на передаче взятки.

Источник: сайт СБУЦПК в Facebook

Дословно: "Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачила председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки". 

Детали: По данным предварительного расследования, чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. 

За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала $3000. 

 
Фото СБУ 

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Правоохранители устанавливают другие возможные факты коррупции и причастность к ним сотрудников суда.

Решается вопрос о сообщении председателю суда о подозрении.

Согласно данным сайта Харьковского окружного административного суда, возглавляет его Ольга Панченко.

В ЦПК отметили, что у председателя Харьковского окружного административного суда Ольги Панченко годовая зарплата составляет 1,3 миллиона гривен.

Украинская правда
Темы: Харьковсудвзятка


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