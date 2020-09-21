У Білорусі шоумена кинули за ґрати після вуличного концерту

Білоруського музиканта Олександра Помідорова суд Заводського району Мінська визнав винним у порушенні порядку організації або проведення масових заходів і засудив до 8 діб арешту.

Джерело: TUT.by

Деталі: Олександра Помідорова (справжнє прізвище артиста Кривошеєв) затримали ввечері 19 вересня в лісосмузі в районі вулиці Ангарської, де музикант виступав перед місцевими жителями. Його доставили в РУВС Заводського району, а потім перевели на Окрестіна.

Засідання суду розпочалося о 14.00, однак ні близькі, ні журналісти потрапити на нього не змогли, оскільки в розкладі воно з'явилося пізніше призначеного часу.

У суді Заводського району від самого ранку перебували Наталя, друг сім'ї Олександра, її чоловік - хрещений його доньки Соні. Про те, що засідання почалося, Наталя дізналася з голосу Кривошеєва, який почула з-за зачинених дверей.

До речі, на стенді було вказано, що судять Кривошеєва за 23.36 КоАП (Порушення порядку придбання друкарського обладнання).

Суд проходив по відеозв'язку, музикант перебуває в ІТТ на Окрестина. З-за зачинених дверей вдалося частково розчути свідчення Олександра: він визнав, що грав на гітарі ввечері в суботу в лісопарковій зоні, але не погодився, що викрикував гасла, і звернув увагу, що опору при затриманні не чинив.

Свідком виступив співробітник міліції. Він також давав свідчення відеозв'язком. Він заявив, що Помідорова не затримував, але бачив, як той "грав на гітарі на мітингу і вигукував гасла".

Близькі збираються найняти адвоката і оскаржити рішення суду.

Довідково: 49-річний Олександр Помідоров - відомий радіоведучий, шоумен, музикант.