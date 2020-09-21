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В Беларуси шоумена бросили за решетку после уличного концерта

Понедельник, 21 сентября 2020, 16:13
Наша Ніва

Белорусского музыканта Александра Помидорова суд Заводского района Минска признал виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и приговорил к 8 суткам ареста.

Источник: TUT.by

Детали: Александра Помидорова (настоящая фамилия артиста Кривошеев) задержали вечером 19 сентября в лесополосе в районе улицы Ангарской, где музыкант выступал перед местными жителями. Его доставили в РУВД Заводского района, а затем перевели на Окрестина.

Заседание суда началось в 14.00, однако ни близкие, ни журналисты попасть на него не смогли, поскольку в расписании оно появилось позже назначенного времени.

В суде Заводского района с самого утра находились Наталья, друг семьи Александра, ее муж — крёстный его дочери Сони. О том, что заседание началось, Наталья узнала по голосу Кривошеева, который доносился из-за закрытой двери.

Кстати, на стенде было указано, что судят Кривошеева по 23.36 КоАП (Нарушение порядка приобретения печатного оборудования).

Суд проходил по видеосвязи, музыкант находится в ИВС на Окрестина. Из-за закрытой двери удалось частично расслышать показания Александра: он признал, что играл на гитаре вечером в субботу в лесопарковой зоне, но не согласился, что выкрикивал лозунги, и обратил внимание, что сопротивления при задержании не оказывал.

Свидетелем выступил сотрудник милиции. Он также давал показания по видеосвязи. Он заявил, что Помидорова не задерживал, но видел, как тот "играл на гитаре на митинге и выкрикивал лозунги".

Близкие собираются нанять адвоката и обжаловать решение суда.

Справка: 49-летний Александр Помидоров - известный радиоведущий, шоумен, музыкант. 

Темы: Беларусь


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