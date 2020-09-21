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"Слуга народу" на Херсонщині висуває фігуранта справи Гандзюк – ЗМІ

Понеділок, 21 вересня 2020, 16:49
Слуга народу на Херсонщині висуває фігуранта справи Гандзюк – ЗМІ
Фото з Facebook Бєліка

Херсонська обласна організація партії "Слуга народу" вирішила висунути на посаду глави Лазурненської об'єднаної територіальної громади Сергія Бєліка, главу однойменної селищної ради, в якій правоохоронці проводили обшуки в рамках справи про напад на активістку Катерину Гандзюк.

Джерело: місцеве видання "Мост" з посиланням на рішення партійної конференції від 19 вересня

Дослівно: "Сергій Бєлік – діючий глава Лазурненскої селищної ради. З дня обрання у 2016 році на цю посаду Бєлік орієнтувався на голову облради Владислава Мангера. Після того, як Мангеру оголосили про підозру в замовленні вбивства Каті Гандзюк, Сергій Бєлік почав з бюджету фінансувати адвокатське об'єднання, яке захищає Мангера в суді".

Деталі: Також видання зазначає, що влітку 2019 року у Бєліка в кабінеті проходив обшук в рамках кримінальної справи за фактом вбивства Каті Гандзюк.

Правоохоронці шукали сліди допомоги з боку Бєліка другому підозрюваному – кримінальному авторитету Олексію Левіну (Москалу) в перереєстрації бази відпочинку.

Також зазначається, що після нападу на Гандзюк, Бєлік і підконтрольні йому депутати виділили ділянку одному з нападників на активістку – Володимиру Васяновичу.

У протоколах допиту організатор нападу на Гандзюк Сергій Торбін розповідав, що питання щодо виділення землі з селищною радою вирішував кримінальний авторитет Левін-Москал.

Відзначається, що рекомендував висунути Бєліка народний депутат від 186 округу Олексій Ковальов.

Що було раніше: 20 серпня Дніпровський суд Києва заарештував до 18 жовтня фігурантів справи вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера і Олексія Левіна.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

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"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуХерсонська областьвиборинапад на Гандзюк
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