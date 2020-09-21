"Слуга народа" в Херсонской области выдвигает фигуранта дела Гандзюк – СМИ

Херсонская областная организация партии "Слуга народа" решила выдвинуть на должность главы Лазурненской объединенной территориальной общины Сергея Белика, главу одноименного поссовета, в котором правоохранители проводили обыски в рамках дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Источник: местное издание "Мост" со ссылкой на решение партийной конференции от 19 сентября

Дословно: "Сергей Белик – действующий глава Лазурненского поссовета. Со дня избрания в 2016 году на эту должность Белик ориентировался на главу облсовета Владислава Мангера. После того, как Мангеру объявили о подозрении в заказе убийства Кати Гандзюк, Сергей Белик начал из бюджета финансировать адвокатское объединение, которое защищает Мангера в суде".

Детали: Также издание отмечает, что летом 2019 года у Белика в кабинете проходил обыск в рамках уголовного дела по факту убийства Кати Гандзюк.

Правоохранители искали следы помощи со стороны Белика второму подозреваемому – криминальному авторитету Алексею Левину (Москалу) в перерегистрации базы отдыха.

Также отмечается, что после нападения на Гандзюк, Белик и подконтрольные ему депутаты выделили участок одному из нападавших на активистку – Владимиру Васяновичу.

В протоколах допроса организатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин рассказывал, что вопросы по выделению земли с поссоветом решал криминальный авторитет Левин-Москал.

Отмечается, что рекомендовал выдвинуть Белика народный депутат от 186 округа Алексей Ковалев.

Что было раньше: 20 августа Днепровский суд Киева арестовал до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина.

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