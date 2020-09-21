Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глави МЗС країн ЄС не змогли домовитися про санкції проти режиму Лукашенка

Понеділок, 21 вересня 2020, 17:16
Глави МЗС країн ЄС не змогли домовитися про санкції проти режиму Лукашенка

Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в понеділок не змогли затвердити рішення щодо санкцій проти представників режиму Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС.

"Питання санкцій розглядалося сьогодні на зустрічі міністрів. Затвердження санкцій не сталося, бо це рішення вимагає одностайності, чого досягти не вдалося" - сказав він. Боррель додав, що питання санкцій буде розглядатися на саміті ЄС.

Раніше про відсутність прогресу щодо санкцій написав у Twitter кореспондент "Радіо свобода" Рікард Джозвяк.

"Зустріч міністрів закордонних справ ЄС закінчилась. Жодного білого диму щодо білоруських санкцій. Попереду зустріч лідерів ЄС... Обговорення на саміті у четвер може бути довгим..." - написав він.

Наприкінці тижня відбудеться саміт лідерів ЄС, на якому можуть прийняти політичне рішення щодо білоруських санкцій, однак, воно все одно повинно буде пройти процедуру затвердження та отримання одностайної згоди від усіх країн.

Раніше повідомлялося, що ЄС в понеділок погодить санкції проти Лівії, що, як очікується, спонукає Кіпр розблокувати санкції ЄС проти режиму Лукашенка.

Як вже повідомлялося, анонсовані санкції ЄС проти посадовців режиму Лукашенка блокує Кіпр - в обмін Кіпр вимагає заходи ЄС щодо Туреччини у зв’язку з її бурильною діяльністю у Східному Середземномор’ї.

"Українська правда" в Threads

Теми: МЗСЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: