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Глави МЗС країн ЄС не змогли домовитися про санкції проти режиму Лукашенка

Понеділок, 21 вересня 2020, 17:16

Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в понеділок не змогли затвердити рішення щодо санкцій проти представників режиму Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС.

"Питання санкцій розглядалося сьогодні на зустрічі міністрів. Затвердження санкцій не сталося, бо це рішення вимагає одностайності, чого досягти не вдалося" - сказав він. Боррель додав, що питання санкцій буде розглядатися на саміті ЄС.

Раніше про відсутність прогресу щодо санкцій написав у Twitter кореспондент "Радіо свобода" Рікард Джозвяк.

"Зустріч міністрів закордонних справ ЄС закінчилась. Жодного білого диму щодо білоруських санкцій. Попереду зустріч лідерів ЄС... Обговорення на саміті у четвер може бути довгим..." - написав він.

Наприкінці тижня відбудеться саміт лідерів ЄС, на якому можуть прийняти політичне рішення щодо білоруських санкцій, однак, воно все одно повинно буде пройти процедуру затвердження та отримання одностайної згоди від усіх країн.

Раніше повідомлялося, що ЄС в понеділок погодить санкції проти Лівії, що, як очікується, спонукає Кіпр розблокувати санкції ЄС проти режиму Лукашенка.

Як вже повідомлялося, анонсовані санкції ЄС проти посадовців режиму Лукашенка блокує Кіпр - в обмін Кіпр вимагає заходи ЄС щодо Туреччини у зв’язку з її бурильною діяльністю у Східному Середземномор’ї.

Теми: МЗСЄвропа


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