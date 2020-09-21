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Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против режима Лукашенко

Понедельник, 21 сентября 2020, 17:16
Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против режима Лукашенко

Министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли принять решение о санкциях против представителей режима Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС.

"Вопрос санкций рассматривался сегодня на встрече министров. Утверждение санкций не произошло, потому что это решение требует единогласия, чего достичь не удалось", - сказал он. Боррель добавил, что вопрос санкций будет рассматриваться на саммите ЕС.

Ранее об отсутствии прогресса по санкциям написал в Twitter корреспондент "Радио свобода" Рикард Джозвяк.

"Встреча министров иностранных дел ЕС закончилась. Никакого белого дыма по белорусским санкциям. Впереди встреча лидеров ЕС... Обсуждение на саммите в четверг может быть долгим..." - написал он.

В конце недели состоится саммит лидеров ЕС, на котором могут принять политическое решение о белорусских санкциях, однако оно все равно должно пройти процедуру утверждения и получения единодушного согласия всех стран.

Ранее сообщалось, что ЕС в понедельник согласует санкции против Ливии, что, как ожидается, подтолкнет Кипр разблокировать санкции ЕС против режима Лукашенко.

Как уже сообщалось, анонсированные санкции ЕС против должностных лиц режима Лукашенко блокирует Кипр - в обмен требуя от ЕС принять меры по Турции в связи с ее бурильной деятельностью в Восточном Средиземноморье.

Темы: МИДЕвропа
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