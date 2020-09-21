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У Білорусі можуть оштрафувати ЗМІ, чию журналістку поранив силовик

Понеділок, 21 вересня 2020, 17:31
Наша Ніва

Білоруське видання "Наша Ніва" можуть оштрафувати за те, що їхню журналістку Наталію Лубневську поранив силовик.

Джерело: "Наша Ніва"

Деталі: Журналістку НН Наталію Лубневську поранили 10 серпня. Невідомий спецназівець вистрілив їй в ногу з близької відстані. Кримінальну справу не було відкрито досі. Слідчий комітет продовжує проводити "перевірку".

38 днів Наталія провела в лікарні швидкої медичної допомоги і тепер перебуває на лікарняному вдома. Після того як її виписали з лікарні, вона отримала перший лікарняний лист і передала його в бухгалтерію.

Оскільки випадок Наталії можна трактувати як "травму на виробництві", бухгалтерія зв'язалася з "Белгосстрахом", щоб з'ясувати, які документи слід надати.

Фахівці надали потрібний список, але попередили, що в будь-якому випадку за результатами розгляду виданню буде призначений штраф від державних органів: мовляв, редакція вчасно не повідомила про подію, не було проведено власне розслідування.

Дослівно: "В даний час редакція веде переписку з ЛШМД і "Белгосстраха", щоб як мінімум довести, що перевірка Слідчого комітету триває. Ніяких документів з Державної інспекції праці в редакцію поки не надходило".

Теми: Білорусь


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