Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси могут оштрафовать СМИ, чью журналистку ранил силовик

Понедельник, 21 сентября 2020, 17:31

Белорусское издание "Наша Ніва" могут оштрафовать за то, что их журналистку Наталию Лубневскую ранил силовик.

Источник: "Наша Ніва"

Детали: Журналистка НН Наталия Лубневская была ранена 10 августа. Неизвестный спецназовец выстрелил ей в ногу с близкого расстояния. Уголовное дело не было возбуждено до сих пор. Следственный комитет продолжает проводить "проверку".

38 дней Наталия провела в Больнице скорой медицинской помощи и теперь находится на больничном дома. После того как ее выписали из больницы, она получила первый больничный лист и передала его в бухгалтерию.

Поскольку случай Наталии можно трактовать как "травму на производстве", бухгалтерия связалась с "Белгосстрахом", чтобы выяснить, какие документы следует предоставить.

Специалисты предоставили нужный список, но предупредили, что в любом случае по результатам разбирательства изданию будет назначен штраф от государственных органов: мол, редакция вовремя не сообщила о происшествии, не было проведено собственное расследование.

Дословно: "В настоящее время редакция ведет переписку с БСМП и "Белгосстрахом", чтобы как минимум доказать, что проверка Следственного комитета продолжается. Никаких документов из Государственной инспекции труда в редакцию пока не поступало".

Темы: Беларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против режима Лукашенко

фотоПредседателя Харьковского окружного админсуда поймали на взятке

Со вторника в обновленных "красных зонах" вводят новые ограничения

Подозрительные транзакции: в файлах FinCEN фигурируют Клюевы, Фирташ и Коломойский

фотоМиллион, а рядом лимон: СБУ нашла черный нал в холодильнике руководителей УЗ

Рейтинг "Слуги народа" падает, а "ЕС" – растет

Все новости...
Беларусь
В Беларуси шоумена бросили за решетку после уличного концерта
Уволилась помощница сына Лукашенко: она осуждает насилие
В Беларуси проведут еще одни совместные с РФ военные учения
Последние новости
17:34
Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 4,2 миллиона
17:31
Зеленский назначил нового посла Украины в Италии
17:31
В Беларуси могут оштрафовать СМИ, чью журналистку ранил силовик
17:31
Состояние здоровья Балуха улучшается – врачи
17:30
Иск Фирсова: суд открыл дело о назначении главы Госэкоинспекции
17:28
Экспорт подсолнечного масла из Украины рекордно вырос, но часть рынка отошла к РФ
17:16
Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против режима Лукашенко
17:15
Венчурные инвестиции в финтех остаются стабильными – отчет KPMG
16:49
"Слуга народа" в Херсонской области выдвигает фигуранта дела Гандзюк – СМИ
16:29
Утечка файлов FinCEN: акции мировых банков падают
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!