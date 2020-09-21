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В Беларуси могут оштрафовать СМИ, чью журналистку ранил силовик

Понедельник, 21 сентября 2020, 17:31
В Беларуси могут оштрафовать СМИ, чью журналистку ранил силовик
Наша Ніва

Белорусское издание "Наша Ніва" могут оштрафовать за то, что их журналистку Наталию Лубневскую ранил силовик.

Источник: "Наша Ніва"

Детали: Журналистка НН Наталия Лубневская была ранена 10 августа. Неизвестный спецназовец выстрелил ей в ногу с близкого расстояния. Уголовное дело не было возбуждено до сих пор. Следственный комитет продолжает проводить "проверку".

38 дней Наталия провела в Больнице скорой медицинской помощи и теперь находится на больничном дома. После того как ее выписали из больницы, она получила первый больничный лист и передала его в бухгалтерию.

Поскольку случай Наталии можно трактовать как "травму на производстве", бухгалтерия связалась с "Белгосстрахом", чтобы выяснить, какие документы следует предоставить.

Специалисты предоставили нужный список, но предупредили, что в любом случае по результатам разбирательства изданию будет назначен штраф от государственных органов: мол, редакция вовремя не сообщила о происшествии, не было проведено собственное расследование.

Дословно: "В настоящее время редакция ведет переписку с БСМП и "Белгосстрахом", чтобы как минимум доказать, что проверка Следственного комитета продолжается. Никаких документов из Государственной инспекции труда в редакцию пока не поступало".

Темы: Беларусь
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