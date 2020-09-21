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Ворог тричі порушив перемир'я на Донбасі

Понеділок, 21 вересня 2020, 18:14

Від початку поточної доби, 21 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості про всеосяжне перемир’я.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: неподалік Мар’їнки ворог провокував українських військових пострілами зі стрілецької зброї, а згодом здійснив три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій було зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів немає.



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