Ворог тричі порушив перемир'я на Донбасі

Від початку поточної доби, 21 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості про всеосяжне перемир’я.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС



Деталі: неподалік Мар’їнки ворог провокував українських військових пострілами зі стрілецької зброї, а згодом здійснив три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій було зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне.



Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів немає.