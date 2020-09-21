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Враг трижды нарушил перемирие на Донбассе

Понедельник, 21 сентября 2020, 18:14
Враг трижды нарушил перемирие на Донбассе

С начала текущих суток, 21 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности о всеобъемлющем перемирии.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Неподалеку Марьинки враг провоцировал украинских военных выстрелами из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций был зафиксирован вблизи населенного пункта Водяное.

Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов нет.

Украинская правда

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