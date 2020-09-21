"За майбутнє" висунула в мери Києва ексдепутата "Самопомочі"
Понеділок, 21 вересня 2020, 18:48
Партія "За майбутнє" висунула кандидатом у мери Києва ресторатора і колишнього депутата Київради від "Самопомочі" Сергія Гусовського.
Джерело: сайт партії "За майбутнє"
Дослівно: "На посаду мера Києва політсила висунула Сергія Гусовського, який своїм пріоритетом називає підвищення якості життя в столиці".
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Передісторія:
- Гусовський після виборів 2014 року був головою фракції "Об'єднання "Самопоміч" у Київраді.
- У 2015 році Гусовський балотувався від "Самопомочі" в мери Києва та зайняв п’яте місце.
- У 2018 році після скандалу із голосуванням за виділення земельних ділянок виконавчий комітет "Об’єднання "Самопоміч" виключив депутатів Київської міської ради Сергія Гусовського, Олексія Руденка, Сергія Харчука та Вадима Васильчука з членів партії.
Українська правда