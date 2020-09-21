"За майбутнє" висунула в мери Києва ексдепутата "Самопомочі"

Партія "За майбутнє" висунула кандидатом у мери Києва ресторатора і колишнього депутата Київради від "Самопомочі" Сергія Гусовського.

Джерело: сайт партії "За майбутнє"

Дослівно: "На посаду мера Києва політсила висунула Сергія Гусовського, який своїм пріоритетом називає підвищення якості життя в столиці".

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