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"За майбутнє" висунула в мери Києва ексдепутата "Самопомочі"

Понеділок, 21 вересня 2020, 18:48
За майбутнє висунула в мери Києва ексдепутата Самопомочі

Партія "За майбутнє" висунула кандидатом у мери Києва ресторатора і колишнього депутата Київради від "Самопомочі" Сергія Гусовського.  

Джерело: сайт партії "За майбутнє"

Дослівно: "На посаду мера Києва політсила висунула Сергія Гусовського, який своїм пріоритетом називає підвищення якості життя в столиці".

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Передісторія:

  • Гусовський після виборів 2014 року був головою фракції "Об'єднання "Самопоміч" у Київраді.
  • У 2015 році Гусовський балотувався від "Самопомочі" в мери Києва та зайняв п’яте місце.
  • У 2018 році після скандалу із голосуванням за виділення земельних ділянок виконавчий комітет "Об’єднання "Самопоміч" виключив депутатів Київської міської ради Сергія Гусовського, Олексія Руденка, Сергія Харчука та Вадима Васильчука з членів партії.

Українська правда
Теми: вибориКиїв
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