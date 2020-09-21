"За майбутне" выдвинула в мэры Киева бывшего депутата "Самопомочи"

Партия "За майбутне" выдвинула кандидатом в мэры Киева ресторатора и бывшего депутата Киевсовета от "Самопомочи" Сергея Гусовского.

Источник: сайт партии "За майбутне"

Дословно: "На должность мэра Киева политсила выдвинула Сергея Гусовского, который своим приоритетом называет повышение качества жизни в столице".

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