"За майбутне" выдвинула в мэры Киева бывшего депутата "Самопомочи"
Понедельник, 21 сентября 2020, 18:48
Партия "За майбутне" выдвинула кандидатом в мэры Киева ресторатора и бывшего депутата Киевсовета от "Самопомочи" Сергея Гусовского.
Источник: сайт партии "За майбутне"
Дословно: "На должность мэра Киева политсила выдвинула Сергея Гусовского, который своим приоритетом называет повышение качества жизни в столице".
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Предыстория:
- Гусовский после выборов 2014 был председателем фракции "Объединение "Самопомич" в Киевсовете.
- В 2015 году Гусовский баллотировался от "Самопомочи" в мэры Киева и занял пятое место.
- В 2018 году после скандала с голосованием за выделение земельных участков исполнительный комитет "Объединения "Самопомич" исключил депутатов Киевского городского совета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчук из членов партии.
Украинская правда