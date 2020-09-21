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"За майбутне" выдвинула в мэры Киева бывшего депутата "Самопомочи"

Понедельник, 21 сентября 2020, 18:48
За майбутне выдвинула в мэры Киева бывшего депутата Самопомочи

Партия "За майбутне" выдвинула кандидатом в мэры Киева ресторатора и бывшего депутата Киевсовета от "Самопомочи" Сергея Гусовского.

Источник: сайт партии "За майбутне"

Дословно: "На должность мэра Киева политсила выдвинула Сергея Гусовского, который своим приоритетом называет повышение качества жизни в столице".

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Предыстория:

  • Гусовский после выборов 2014 был председателем фракции "Объединение "Самопомич" в Киевсовете.
  • В 2015 году Гусовский баллотировался от "Самопомочи" в мэры Киева и занял пятое место.
  • В 2018 году после скандала с голосованием за выделение земельных участков исполнительный комитет "Объединения "Самопомич" исключил депутатов Киевского городского совета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчук из членов партии.

Украинская правда

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Темы: виборыКиев
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