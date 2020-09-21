Під час стрільб загорівся полігон: до гасіння залучили літаки, танки та вертоліт

Під час проведення штатних стрільб, на полігоні оперативного командування "Південь" сталось займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ, ДСНС

Деталі: 21 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у Голопристанському районі Херсонської області на території лісового масиву виникла пожежа на площі приблизно 10 га.

ДСНС зазначає, що до гасіння пожежі залучили понад 100 людей (ДСНС та ЗСУ) та 32 одиниці техніки, в тому числі два літаки АН-32П для скидів води, два пожежні танки та вертоліт Збройних сил.

Дослівно: "Завдяки спільним оперативним й злагодженим діям розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

Особовий склад й технічні засоби не постраждали".