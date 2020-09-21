Во время стрельб загорелся полигон: к тушению привлекли самолеты, танки и вертолет

Во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.

Источник: Генеральный штаб ВСУ, ГСЧС

Детали: 21 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Голопристанском районе Херсонской области на территории лесного массива возник пожар на площади около 10 га.

ГСЧС отмечает, что к тушению пожара привлекли более 100 человек (ГСЧС и ВСУ) и 32 единицы техники, в том числе два самолета АН-32П для сбросов воды, два пожарных танка и вертолет Вооруженных сил.

Дословно: "Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям распространения огня было прекращено и сейчас продолжается ликвидация последствий пожара.

Личный состав и технические средства не пострадали".