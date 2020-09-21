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Дипломата, що вів Мінські переговори, відправили послом у Швецію

Понеділок, 21 вересня 2020, 21:17

Президент Володимир Зеленський призначив послом у Швеції Андрія Плахотнюка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

"Призначити Плахотнюка Андрія Миколайовича надзвичайним повноважним послом України в Королівстві Швеція" - йдеться у тексті указу.

За кордоном Андрій Плахотнюк, який є кар’єрним дипломатом, працював у посольстві України в Китайській Народній Республіці.

У минулому він очолював департамент МЗС щодо протидії загрозам з боку РФ. Зараз є головою шостого територіального департаменту МЗС. Він відповідав за мінські переговори з боку МЗС.

Варто зазначити, що наступного року Швеція головує в ОБСЄ.



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