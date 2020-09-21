Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дипломата, который вел Минские переговоры, отправили послом в Швецию

Понедельник, 21 сентября 2020, 21:17

Президент Владимир Зеленский назначил послом в Швеции Андрея Плахотнюка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу президента.

"Назначить Плахотнюка Андрея Николаевича чрезвычайным полномочным послом Украины в Королевстве Швеция" - говорится в тексте указа.

За рубежом Андрей Плахотнюк, который является карьерным дипломатом, работал в посольстве Украины в Китайской Народной Республике.

В прошлом он возглавлял департамент МИД по противодействию угрозам со стороны РФ. Сейчас является главой шестого территориального департамента МИД. Он отвечал за минские переговоры со стороны МИД.

Стоит отметить, что в следующем году Швеция председательствует в ОБСЕ.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Нардепа Юрченко арестовали с альтернативой залога

Еще почти 30 поселений в Крыму остались без воды: пересохли скважины

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против режима Лукашенко

фотоПредседателя Харьковского окружного админсуда поймали на взятке

Со вторника в обновленных "красных зонах" вводят новые ограничения

Подозрительные транзакции: в файлах FinCEN фигурируют Клюевы, Фирташ и Коломойский

Все новости...
Последние новости
21:30
"Газпром" заказал у "Нафтогаза" дополнительные мощности для транзита
21:17
Дипломата, который вел Минские переговоры, отправили послом в Швецию
20:59
Курс гривни к доллару снизился до минимального в этом году
20:44
фото, видеоВо время стрельб загорелся полигон: к тушению привлекли самолеты, танки и вертолет
20:36
Минцифры открыло данные из Реестра строительной деятельности
20:24
США "возобновили" санкции ООН против Ирана и ввели новые
20:09
Антимонопольщики рекомендуют пересчитать платежки на тепло для 300 тысяч киевлян
19:54
Нардепа Юрченко арестовали с альтернативой залога
19:48
Украина с опозданием выполнила решение ВТО по проигранному спору с РФ
19:29
Южно-Африканская Республика заинтересована в экспорте мяса крокодилов в Украину
Все новости...