Дипломата, который вел Минские переговоры, отправили послом в Швецию
Понедельник, 21 сентября 2020, 21:17
Президент Владимир Зеленский назначил послом в Швеции Андрея Плахотнюка.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу президента.
"Назначить Плахотнюка Андрея Николаевича чрезвычайным полномочным послом Украины в Королевстве Швеция" - говорится в тексте указа.
За рубежом Андрей Плахотнюк, который является карьерным дипломатом, работал в посольстве Украины в Китайской Народной Республике.
В прошлом он возглавлял департамент МИД по противодействию угрозам со стороны РФ. Сейчас является главой шестого территориального департамента МИД. Он отвечал за минские переговоры со стороны МИД.
Стоит отметить, что в следующем году Швеция председательствует в ОБСЕ.