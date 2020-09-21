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Зеленський в ООН нагадав про агресію Росії: Людство не засвоїло уроки Другої світової

Понеділок, 21 вересня 2020, 23:10

Збройна агресія Росії проти України та окупація Криму свідчать про те, що людство не засвоїло трагічний урок Другої світової війни, а деякі країни продовжують спроби з розподілу сфер впливу в світі.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН

Пряма мова Зеленського: "75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни.

Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі.

Світ, у якому ми живемо сьогодні, такий самий складний, як і 75 років тому. Мир і процвітання залишаються цінностями, за які люди проливають кров у різних куточках нашого світу.

За попередні 75 років людство піднялося на найвищі вершини, занурилося в найглибші траншеї, підкорило космос і навіть за допомогою нових технологій може проводити засідання ООН дистанційно.

Тож чи насправді ми не здатні зупинити агресію та війни? Чи потрібно нам більше кривавих уроків, щоб переосмислити своє існування на цій планеті?

Цього року пандемія коронавірусу стала шоком для всіх країн. Ми повинні використати цей попереджувальний знак, щоб зупинити суперечки та об’єднати зусилля для досягнення реальних проривних результатів.

Не лише повернутися до цілей та принципів Статуту ООН, а й розпочати їхнє постійне та повне впровадження. Почнемо зараз. Планети "Б" немає, ми живемо тут і лише один раз".

Українська правда
Теми: ЗеленськийООН


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