Зеленский в ООН об агрессии России: Человечество не извлекло уроки Второй мировой

Вооруженная агрессия России против Украины и оккупация Крыма свидетельствуют о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны, а некоторые страны продолжают попытки по распределению сфер влияния в мире.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН

Прямая речь Зеленского: "75 лет назад основание ООН стало следующим символом, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и российская военная агрессия России на Донбассе доказывают, что это урок не извлечен.

Напомню, что это — не просто война в Украине. Это — война в Европе.

Это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это подобно попытке вернуться к распределению сфер влияния в мире…

За последние 75 лет человечество поднималось на высочайшие вершины, погружалось в самые впадины, осваивало космос и даже с помощью новых технологий смогло провести встречи в ООН дистанционно. Итак, действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы заново обдумать свое существование на этой планете.

В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить противоречия и объединить усилия для достижения радикальных результатов.

Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и приступить их к полному и постоянному осуществлению. Начнем сейчас. Запасной планеты у нас нет, мы живем здесь и жизнь нам дана один раз".