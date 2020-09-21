Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский в ООН об агрессии России: Человечество не извлекло уроки Второй мировой

Понедельник, 21 сентября 2020, 23:10

Вооруженная агрессия России против Украины и оккупация Крыма свидетельствуют о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны, а некоторые страны продолжают попытки по распределению сфер влияния в мире.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН

Прямая речь Зеленского: "75 лет назад основание ООН стало следующим символом, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и российская военная агрессия России на Донбассе доказывают, что это урок не извлечен.

Напомню, что это — не просто война в Украине. Это — война в Европе.

Это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это подобно попытке вернуться к распределению сфер влияния в мире…

За последние 75 лет человечество поднималось на высочайшие вершины, погружалось в самые впадины, осваивало космос и даже с помощью новых технологий смогло провести встречи в ООН дистанционно. Итак, действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы заново обдумать свое существование на этой планете.

В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить противоречия и объединить усилия для достижения радикальных результатов.

Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и приступить их к полному и постоянному осуществлению. Начнем сейчас. Запасной планеты у нас нет, мы живем здесь и жизнь нам дана один раз".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийООН


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗеленский в ООН об агрессии России: Человечество не извлекло уроки Второй мировой

Новости 21 сентября: арест Юрченко, социология выборов

Нардепа Юрченко арестовали с альтернативой залога

Еще почти 30 поселений в Крыму остались без воды: пересохли скважины

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против режима Лукашенко

фотоПредседателя Харьковского окружного админсуда поймали на взятке

Все новости...
Зеленский
Зеленский назначил нового посла Украины в Италии
Произошла ошибка: Зеленский не уйдет в отставку из-за неинформирования НАПК
За 5 месяцев Зеленский потерял больше 10% рейтинга - КМИС
Последние новости
23:59
Степанов намекнул, что хочет работать главой Минздрава и депутатом Одесского облсовета одновременно
23:43
США создают коалицию, чтобы остановить строительство "Северного потока-2" - Помпео
23:10
видеоЗеленский в ООН об агрессии России: Человечество не извлекло уроки Второй мировой
22:25
Новости 21 сентября: арест Юрченко, социология выборов
21:50
НАПК заявляет о давлении со стороны ГБР
21:41
Новости экономики: новые Panama Papers, кандидат на место Абромавичуса, госдолг
21:30
"Газпром" заказал у "Нафтогаза" дополнительные мощности для транзита
21:17
Дипломата, который вел Минские переговоры, отправили послом в Швецию
20:59
Курс гривни к доллару снизился до минимального в этом году
20:44
фото, видеоВо время стрельб загорелся полигон: к тушению привлекли самолеты, танки и вертолет
Все новости...