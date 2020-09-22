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Поліція затримала членів банди, що нападала на фермерів Дніпропетровщини

Вівторок, 22 вересня 2020, 01:58
Поліція затримала членів банди, що нападала на фермерів Дніпропетровщини

Силовики затримали 2-х чоловіків, які причетні до ряду розбійних нападів на домоволодіння та фермерські господарства у Дніпропетровській області протягом останніх двох років. 

Джерело: відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Дослівно: "Як встановили поліцейські, зловмисники причетні до ряду розбійних нападів на домоволодіння та фермерські господарства, скоєних протягом останніх двох років. Під час нападів вони погрожували потерпілим вогнепальною зброєю, пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками й одягалися у  камуфльований одяг і балаклави".

 

Деталі: В ході розслідування поліція провела обшуки за місцями проживання зловмисників, у гаражах та автівках. У результаті було вилучено нарізну і гладкоствольну зброю, гранати, мобільні телефони, автомобільні номерні знаки і камуфльований одяг. 

 

Наразі вирішується питання про вручення затриманим повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі також збирають докази для встановлення всіх фактів злочинної діяльності затриманих. 

Українська правда

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Теми: поліціяДніпропетровська областькримінал
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