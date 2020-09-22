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Полиция задержала членов банды, которая нападала на фермеров Днепропетровщины

Вторник, 22 сентября 2020, 01:58
Полиция задержала членов банды, которая нападала на фермеров Днепропетровщины

Силовики задержали 2-х мужчин, которые причастны к ряду разбойных нападений на домовладения и фермерские хозяйства в Днепропетровской области в течение последних двух лет.

Источник: отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Дословно: "Как установили полицейские, злоумышленники причастны к ряду разбойных нападений на домовладения и фермерские хозяйства, совершенных в течение последних двух лет. Во время нападений они угрожали потерпевшим огнестрельным оружием, передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками и одевались в камуфлированную одежду и балаклавы".

 

Детали: В ходе расследования полиция провела обыски по месту жительства злоумышленников, в гаражах и автомобилях. В результате было изъято нарезное и гладкоствольное оружие, гранаты, мобильные телефоны, автомобильные номерные знаки и камуфлированная одежда.

 

Сейчас решается вопрос о вручении задержанным сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Следователи также собирают доказательства для установления всех фактов преступной деятельности задержанных.

Украинская правда

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Темы: полицияДнепропетровская областькриминал
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