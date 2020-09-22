Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За добу в Україні на COVID захворіли 2 884 особи, усього хворіють понад 97 тисяч

Вівторок, 22 вересня 2020, 08:50

За добу 21 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 884 особам, 59 хворих померли, а 1 717 одужали від коронавірусної хвороби.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: За весь час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб, із них 3 642 особи померли, а 79 901 людина одужала. Станом на зараз хворіють 97 694 жителів України.

За останню добу найгірша ситуація була у таких регіонах:

Харківська область – 372 нових випадки, 7 летальних;

Тернопільська область – 293 нових випадки, 2 летальних;

Львівська область – 275 нових випадків, 1 летальний;

Київ – 270 нових випадків, 7 летальних + Київська область – 140 нових випадків, 2 летальних;

Одеська область – 233 нових випадки, 5 летальних;

Чернівецька область – 139 нових випадків, 6 летальних;

Івано-Франківська область – 137 нових випадків, 4 летальних;

Хмельницька область – 114 нових випадків, 2 летальних;

Рівненська область – 111 випадків, без жертв;

Запорізька і Дніпропетровська області – по 100 нових випадки і по 2 летальних.

 

Доповнюється...

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Пожежа у будинку Шабуніна почалась через підпал – експертиза

Не адвокат Януковича: ДБР отримало нового в.о. директора

відеоЗеленський в ООН нагадав про агресію Росії: Людство не засвоїло уроки Другої світової

Новини 21 вересня: арешт Юрченка, соціологія виборів

Нардепа Юрченка арештували з альтернативою застави

Ще майже 30 поселень в Криму залишилися без води: пересохли свердловини

Усі новини...
коронавірус
Італія вимагатиме негативний тест від мандрівників з низки регіонів Франції
За вихідні майже 150 правоохоронців захворіли на коронавірус
Від коронавірусу вилікувались більше 23 мільйонів хворих
Останні новини
09:04
Італія вимагатиме негативний тест від мандрівників з низки регіонів Франції
08:50
За добу в Україні на COVID захворіли 2 884 особи, усього хворіють понад 97 тисяч
08:28
Доступ до "ВКонтакте": РНБО назвала причини і свої дії для блокування
08:00
Головні новини понеділка і ночі: новий керівник ДБР, підпал у Шабуніна, арешт Юрченка
07:31
Окупанти вели вогонь біля Мар’їнки та Водяного – ООС
06:59
Пожежа у будинку Шабуніна почалась через підпал – експертиза
06:28
За вихідні майже 150 правоохоронців захворіли на коронавірус
05:31
Від коронавірусу вилікувались більше 23 мільйонів хворих
04:29
НАТО вкотре закликає РФ розслідувати отруєння Навального
03:35
Не адвокат Януковича: ДБР отримало нового в.о. директора
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!