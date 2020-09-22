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За добу в Україні на COVID захворіли 2 884 людини, всього хворіють понад 97 тисяч

Вівторок, 22 вересня 2020, 08:50
За добу в Україні на COVID захворіли 2 884 людини, всього хворіють понад 97 тисяч
УП

За добу 21 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 884 особам, 59 хворих померли, а рекордні 1 717 осіб одужали від коронавірусної хвороби; було госпіталізовано 504 хворих.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: За весь час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб, із них 3 642 особи померли, а 79 901 людина одужала. Станом на зараз хворіють 97 694 жителів України.

За останню добу найгірша ситуація була у таких регіонах:

Харківська область – 372 нових випадки (Харків – 295), 7 летальних;

Тернопільська область – 293 нових випадки, 2 летальних;

Львівська область – 275 нових випадків (Львів – 119), 1 летальний;

Київ – 270 нових випадків, 7 летальних + Київська область – 140 нових випадків, 2 летальних;

Одеська область – 233 нових випадки, 5 летальних;

Чернівецька область – 139 нових випадків, 6 летальних;

Івано-Франківська область – 137 нових випадків, 4 летальних;

Хмельницька область – 114 нових випадків, 2 летальних;

Рівненська область – 111 випадків, без жертв;

Запорізька і Дніпропетровська області – по 100 нових випадків і по 2 летальних.

 

Із нових виявлених за добу хворих: 206 – діти, 120 – медпрацівники. Загалом із березня, за даними МОЗ, коронавірус виявили у 11 870 дітей і 14 025 медпрацівників.

21 вересня в Україні зробили 42 478 тестувань: із них 20 781 дослідження методом ПЛР і 21 697 – методом ІФА.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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