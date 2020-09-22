За добу 21 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 884 особам, 59 хворих померли, а 1 717 одужали від коронавірусної хвороби.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: За весь час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб, із них 3 642 особи померли, а 79 901 людина одужала. Станом на зараз хворіють 97 694 жителів України.

За останню добу найгірша ситуація була у таких регіонах:

Харківська область – 372 нових випадки, 7 летальних;

Тернопільська область – 293 нових випадки, 2 летальних;

Львівська область – 275 нових випадків, 1 летальний;

Київ – 270 нових випадків, 7 летальних + Київська область – 140 нових випадків, 2 летальних;

Одеська область – 233 нових випадки, 5 летальних;

Чернівецька область – 139 нових випадків, 6 летальних;

Івано-Франківська область – 137 нових випадків, 4 летальних;

Хмельницька область – 114 нових випадків, 2 летальних;

Рівненська область – 111 випадків, без жертв;

Запорізька і Дніпропетровська області – по 100 нових випадки і по 2 летальних.

Доповнюється...