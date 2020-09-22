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За сутки в Украине COVID заболели 2884 человека, всего болеют более 97 тысяч

Вторник, 22 сентября 2020, 08:50
За сутки в Украине COVID заболели 2884 человека, всего болеют более 97 тысяч
УП

За сутки 21 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 884 лицам, 59 больных умерли, а рекордные 1717 человек выздоровели от коронавирусной болезни; были госпитализированы 504 больных.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: За все время пандемии в Украине заболели 181 237 человек, из них 3 642 человека умерли, а 79 901 человек выздоровел. По состоянию на сейчас болеют 97 694 жителей Украины.

За последние сутки самая плохая ситуация была в таких регионах:

Харьковская область – 372 новых случая (Харьков – 295), 7 летальных;

Тернопольская область – 293 новых случая, 2 летальных;

Львовская область – 275 новых случаев (Львов – 119), 1 летальный;

Киев – 270 новых случаев, 7 летальных + Киевская область – 140 новых случаев, 2 летальных;

Одесская область – 233 новых случая, 5 летальных;

Черновицкая область – 139 новых случаев, 6 летальных;

Ивано-Франковская область – 137 новых случаев, 4 летальных;

Хмельницкая область – 114 новых случаев, 2 летальных;

Ровенская область – 111 случаев, без жертв;

Запорожская и Днепропетровская области – по 100 новых случаев и по 2 летальных.

 

Из новых выявленных за сутки больных: 206 – дети, 120 – медработники. Всего с марта, по данным Минздрава, коронавирус обнаружили у 11 870 детей и 14 025 медработников.

21 сентября в Украине сделали 42 478 тестирований: из них 20 781 исследование методом ПЦР и 21 697 – методом ИФА.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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