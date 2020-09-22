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В МЗС не бачать підстав для призупинення Євросоюзом безвізу для України

Вівторок, 22 вересня 2020, 10:42

В міністерстві закордонних справ України не бачать загрози перегляду Європейським союзом безвізового режиму з Україною.

Про це Голосу Америки повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає "Європейська правда".

"Наразі є чітке розуміння та домашнє завдання для України на великому євроінтеграційному треку. Це пакет реформ, над яким ми працюємо щодня, включаючи боротьбу з корупцією та діяльність незалежних антикорупційних органів. Майже всі відомства держави залучені в цей трек", - заявила вона.

Саме тому, переконана Джапарова, сьогодні немає підстав для можливого перегляду безвізу.

"Є чітке розуміння як рухатися, а також що важливо та потрібно робити. І всі ці дії координуються на найвищому рівні", - зазначила заступниця глави МЗС.

За її словами, за останні шість років ЄС чимало інвестував як в економіку, так і в систему верховенства права в Україні. Київ, в свою чергу, завжди прислуховується до думки міжнародних партнерів. Разом з цим Україна наразі не отримувала від представників Європейського Союзу на офіційному рівні інформацію щодо перегляду безвізової політики по відношенню України.

"Певні заяви, які можуть лунати, це поки заяви політичних фігур", - додала вона.

Раніше у Європейському парламенті попередили Україну про фінансові ризики, які можуть виникнути через проблеми з відбором керівника САП, а також про ризики для безвізу з ЄС.

17 вересня Верховна Рада затвердила представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До складу комісії, яка проведе конкурс на зайняття адміністративних посад в САП, повинні увійти 11 осіб, сім з яких призначає Рада, чотирьох - рада прокурорів.

Читайте також: Безвіз та інші покарання: які загрози несе Зе-атака на антикорупційні органи.

Теми: ЄСбезвізМЗСУкраїна


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