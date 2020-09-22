В МИД не видят оснований для приостановления Евросоюзом безвиза для Украины

В Министерстве иностранных дел Украины не видят угрозы пересмотра Европейским Союзом безвизового режима с Украиной.

Об этом "Голосу Америки" сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает "Европейская правда".

"Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек", - заявила она.

Именно поэтому, убеждена Джапарова, сегодня нет оснований для возможного пересмотра безвиза.

"Есть четкое понимание, как двигаться, а также что важно и нужно делать. И все эти действия координируются на самом высоком уровне", - отметила заместитель главы МИД.

По ее словам, за последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Вместе с тем Украина пока не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики в отношении Украины.

"Определенные заявления, которые могут звучать, это пока заявления политических фигур", - добавила она.

Ранее в Европейском парламенте предупредили Украину о финансовых рисках, которые могут возникнуть из-за проблем с отбором руководителя САП, а также о рисках для безвиза с ЕС.

17 сентября Верховная рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В состав комиссии, которая проведет конкурс на занимание административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех - совет прокуроров.

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