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Заступник міністра культури заразився COVID-19

Вівторок, 22 вересня 2020, 10:47
Фото з Facebook Карандєєва

У першого заступника міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва підтвердили коронавірус.

Джерело: сайт Міністерства культури та інформполітики, Карандєєв у Facebook 

Дослівно: "Перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19.

Він почуває себе добре і перебуває на самоізоляції вдома".

Відсьогодні вступив у бій за своє здоров‘я з найпроблемнішим захворюванням сучасності - коронавірусною хворобою...

Опубліковано Ростиславом Карандєєвим Понеділок, 21 вересня 2020 р.

Деталі: Повідомляється, що усі співробітники міністерства, які контактували з Карандєєвим, проходять тестування.

У МКІП також зазначили, що дотримуються усіх правил епідеміологічної безпеки: на вході в будівлю працює дезінфекційна рамка та вимірюють температуру; усі співробітники та відвідувачі в масках та дотримуються дистанції, а всі приміщення провітрюються.

Українська правда
Теми: коронавірусМінкультури


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