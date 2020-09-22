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Заместитель министра культуры заразился COVID-19

Вторник, 22 сентября 2020, 10:47
Заместитель министра культуры заразился COVID-19
Фото с Facebook Карандеева

У первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева подтвердили коронавирус.

Источник: сайт Министерства культуры и информполитики

Дословно: "Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома".

Відсьогодні вступив у бій за своє здоров‘я з найпроблемнішим захворюванням сучасності - коронавірусною хворобою...

Опубліковано Ростиславом Карандєєвим Понеділок, 21 вересня 2020 р.

Детали: Сообщается, что все сотрудники министерства, которые контактировали с Карандеевым, проходят тестирование.

В МКИП также отметили, что придерживаются всех правил эпидемиологической безопасности: на входе в здание работает дезинфекционная рамка и измеряют температуру; все сотрудники и посетители в масках и соблюдают дистанцию, а все помещения проветриваются.

Украинская правда

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Темы: коронавирусМинкультуры
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