Заместитель министра культуры заразился COVID-19
У первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева подтвердили коронавирус.
Источник: сайт Министерства культуры и информполитики
Дословно: "Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.
Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома".
Відсьогодні вступив у бій за своє здоров‘я з найпроблемнішим захворюванням сучасності - коронавірусною хворобою...Опубліковано Ростиславом Карандєєвим Понеділок, 21 вересня 2020 р.
Детали: Сообщается, что все сотрудники министерства, которые контактировали с Карандеевым, проходят тестирование.
В МКИП также отметили, что придерживаются всех правил эпидемиологической безопасности: на входе в здание работает дезинфекционная рамка и измеряют температуру; все сотрудники и посетители в масках и соблюдают дистанцию, а все помещения проветриваются.