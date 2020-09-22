У Росії ФСБ схопила керівництво "Церкви останнього заповіту"

У Красноярському краї РФ співробітники ФСБ після обшуків відвезли на вертольоті керівників "Церкви останнього заповіту" і підозрюють їх у насильстві і спричиненні тяжкої шкоди здоров'ю.

Джерело: "Медіазона", Слідком РФ

Деталі: Громада віссаріонців знаходиться біля озера Тіберкуль. Трансляцію з місця подій в фейсбуці вів місцевий житель Олександр Старовєров.

За словами Старовєрова, співробітники ФСБ затримали засновника громади, колишнього міліціонера Сергія Торопа (Віссаріона) і його першого помічника Вадима Редькіна. Їх посадили у вертоліт і відвезли.

Також були затримані Володимир Ведерніков і Василь Бойко, який проходить обвинуваченим у справі про перешкоджання роботи співробітників РЕН ТВ.

Адвокат Іван Хорошев, який представляє інтереси віссаріонців, розповів, що всього співробітники ФСБ затримали в поселенні п'ять осіб.

На дорозі до селища стоять поліцейські і не пускають туди адвокатів.

За даними Хорошева, в поселенні, імовірно, знаходяться бійці підрозділу "Вимпел" ФСБ, а у декількох членів громади тривають обшуки.

На галявині біля поселення приземлилися три вертольоти, а після затримання Віссаріона туди з районного центру Курагіно попрямували декілька колон автозаків та інших службових автомобілів.

Тороп, колишній слюсар і дільничний міліціонер з Мінусінка Красноярського краю, створив "Церква останнього заповіту" в 1991 році і тоді ж заснував біля озера Тіберкуль екопоселення, де проживають кілька сотень його послідовників.

Пізніше в СК РФ повідомили, що затриманим можуть пред'явити звинувачення в насильстві і спричиненні тяжкої шкоди здоров'ю.

Лідери церкви Сергій Тороп (Віссаріон), Вадим Редькін і Володимир Ведерников зараз затримані: "надалі їм планується пред'явити звинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 239, пп."а","б" ч.3 ст.111 КК РФ (створення релігійного об'єднання, діяльність якого пов'язана з насильством над громадянами, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю двом і більше особам)".

Слідство РФ вважає, що для отримання доходу лідери секти залучали гроші громадян, застосовували до них психологічне насильство. В результаті такого тривалого тиску деяким послідовникам релігійної організації була заподіяна тяжка шкода здоров'ю.