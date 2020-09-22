У Росії ФСБ схопила керівництво "Церкви останнього заповіту"

У Красноярському краї РФ співробітники ФСБ після обшуків відвезли на вертольоті керівників "Церкви останнього заповіту".

Джерело: "Медіазона"

Деталі: Громада віссаріонців знаходиться біля озера Тіберкуль. Трансляцію з місця подій в фейсбуці вів місцевий житель Олександр Старовєров.

За словами Старовєрова, співробітники ФСБ затримали засновника громади, колишнього міліціонера Сергія Торопа (Віссаріона) і його першого помічника Вадима Редькіна. Їх посадили у вертоліт і відвезли.

Також були затримані Володимир Ведерніков і Василь Бойко, який проходить обвинуваченим у справі про перешкоджання роботи співробітників РЕН ТВ.

Адвокат Іван Хорошев, який представляє інтереси віссаріонців, розповів, що всього співробітники ФСБ затримали в поселенні п'ять осіб.

На дорозі до селища стоять поліцейські і не пускають туди адвокатів.

За даними Хорошева, в поселенні, імовірно, знаходяться бійці підрозділу "Вимпел" ФСБ, а у декількох членів громади тривають обшуки.

На галявині біля поселення приземлилися три вертольоти, а після затримання Віссаріона туди з районного центру Курагіно попрямували декілька колон автозаків та інших службових автомобілів.

Тороп, колишній слюсар і дільничний міліціонер з Мінусінка Красноярського краю, створив "Церква останнього заповіту" в 1991 році і тоді ж заснував біля озера Тіберкуль екопоселення, де проживають кілька сотень його послідовників.