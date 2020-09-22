В России ФСБ схватила руководство "Церкви последнего завета"

В Красноярском крае РФ сотрудники ФСБ после обысков увезли на вертолете руководителей "Церкви последнего завета".

Источник: "Медиазона"

Детали: Община виссарионовцевв РФ находится у озера Тиберкуль. Трансляцию с места событий в фейсбуке вел местный житель Александр Староверов.

По словам Староверова, сотрудники ФСБ задержали основателя общины, бывшего милиционера Сергея Торопа (Виссариона) и его первого помощника Вадима Редькина. Их посадили в вертолет и увезли.

Также были задержаны Владимир Ведерников и Василий Бойко, который проходит обвиняемым по делу о воспрепятствовании работы сотрудников РЕН ТВ.

Адвокат Иван Хорошев, представляющий интересы виссарионовцев, рассказал, что всего сотрудники ФСБ задержали в поселении пять человек.

На дороге к поселку стоят полицейские и не пускают туда адвокатов.

По данным Хорошева, в поселении, предположительно, находятся бойцы подразделения "Вымпел" ФСБ, а у нескольких членов общины продолжаются обыски.

На поляне у поселения приземлились три вертолета, а после задержания Виссариона туда из районного центра Курагино направились несколько колонн автозаков и других служебных автомобилей.

Тороп, бывший слесарь и участковый милиционер из Минусинка Красноярского края, создал "Церковь последнего завета" в 1991 году и тогда же основал у озера Тиберкуль экопоселение, где проживают несколько сотен его последователей.