В Україні буде сонячно і тепло, але у двох областях – дощі
Вівторок, 22 вересня 2020, 11:14
Найближчими днями в Україні очікується тепла погода, без опадів.
Джерело: Укрінформу з посиланням на Укргідрометцентр
Деталі: 23-24 вересня в Україні очікується невелика хмарність, без опадів, лише 24 вересня на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті невеликий короткочасний дощ.
Температура вночі +6-11°, вдень +21-26°; у південній частині вночі +9-14°, вдень +23-28°. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.
У Києві 23-24 вересня невелика хмарність, без опадів, вночі +6-11°, вдень +21-26°. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
25-26 вересня в Україні також без опадів, лише 26 вересня на заході країни невеликий дощ, вночі 7-13° тепла, на узбережжі морів до +16°, вдень +21-27°.
У Києві 25-26 вересня без опадів, вночі 7-12° тепла, вдень +21-26°.