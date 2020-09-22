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В Україні буде сонячно і тепло, але у двох областях – дощі

Вівторок, 22 вересня 2020, 11:14

Найближчими днями в Україні очікується тепла погода, без опадів.

Джерело: Укрінформу з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 23-24 вересня в Україні очікується невелика хмарність, без опадів, лише 24 вересня на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі +6-11°, вдень +21-26°; у південній частині вночі +9-14°, вдень +23-28°. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

У Києві 23-24 вересня невелика хмарність, без опадів, вночі +6-11°, вдень +21-26°. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

25-26 вересня в Україні також без опадів, лише 26 вересня на заході країни невеликий дощ, вночі 7-13° тепла, на узбережжі морів до +16°, вдень +21-27°.

У Києві 25-26 вересня без опадів, вночі 7-12° тепла, вдень +21-26°.

Теми: погода


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