В Украине будет солнечно и тепло, но в двух областях – дожди

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, без осадков.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 23-24 сентября в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь 24 сентября на Закарпатье, днем ​​и на Прикарпатье небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью +6-11°, днем ​+​21-26°; в южной части ночью +9-14°, днем +​​23-28°. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве 23-24 сентября небольшая облачность, без осадков, ночью +6-11°, днем ​​+21-26°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

25-26 сентября в Украине также без осадков, лишь 26 сентября на западе страны небольшой дождь, ночью +7-13° тепла, на побережье морей до +16°, днем +​​21-27°.

В Киеве 25-26 сентября без осадков, ночью 7-12° тепла, днем ​​+21-26°.