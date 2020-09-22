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В Украине будет солнечно и тепло, но в двух областях – дожди

Вторник, 22 сентября 2020, 11:14
В Украине будет солнечно и тепло, но в двух областях – дожди
Фото wallpaperflare.com

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, без осадков.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 23-24 сентября в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь 24 сентября на Закарпатье, днем ​​и на Прикарпатье небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью +6-11°, днем ​+​21-26°; в южной части ночью +9-14°, днем +​​23-28°. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве 23-24 сентября небольшая облачность, без осадков, ночью +6-11°, днем ​​+21-26°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

25-26 сентября в Украине также без осадков, лишь 26 сентября на западе страны небольшой дождь, ночью +7-13° тепла, на побережье морей до +16°, днем +​​21-27°.

В Киеве 25-26 сентября без осадков, ночью 7-12° тепла, днем ​​+21-26°.

Темы: погода
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