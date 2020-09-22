В Украине будет солнечно и тепло, но в двух областях – дожди
В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, без осадков.
Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: 23-24 сентября в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь 24 сентября на Закарпатье, днем и на Прикарпатье небольшой кратковременный дождь.
Температура ночью +6-11°, днем +21-26°; в южной части ночью +9-14°, днем +23-28°. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
В Киеве 23-24 сентября небольшая облачность, без осадков, ночью +6-11°, днем +21-26°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
25-26 сентября в Украине также без осадков, лишь 26 сентября на западе страны небольшой дождь, ночью +7-13° тепла, на побережье морей до +16°, днем +21-27°.
В Киеве 25-26 сентября без осадков, ночью 7-12° тепла, днем +21-26°.