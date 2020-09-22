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Поліція шукає, хто погрожував журналістці після матеріалу про вплив на Раду з Telegram

Вівторок, 22 вересня 2020, 12:11
Поліція шукає, хто погрожував журналістці після матеріалу про вплив на Раду з Telegram

Броварське відділення поліції Київської області продовжує встановлювати особу, яка погрожувала журналістці Любові Величко після публікації її матеріалу про вплив на народних депутатів через Telegram.

Джерело: відповідь Міністерства внутрішніх справ України на запит "Радіо Свобода" від 23 липня

Деталі: Провадження відкрито за частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо журналіста).

Дослівно МВС: "У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне та неупереджене дослідження всіх обставин погроз на адресу Величко Л.М., а також встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин.

Висунуто та відпрацьовується низка версій вчинення злочину, серед яких і вчинення злочину, пов’язаного з професійною діяльністю".

Передісторія:

  • Любов Величко 13 липня опублікувала матеріал "Тєлєга" для Слуги. Як телеграм-канали, що, ймовірно, ведуться з Росії, впливають на роботу Ради". Вона писала у Facebook, що Телеграм-канали "Резидент" та "Легитимный", які демонструють найбільше ознак адміністрування з Росії, наступного дня після її публікації опублікували по 4 повідомлення, в яких намагалися довести протилежне – і їх почали підтримувати інші ТГ-канали.
  • 29 липня Величко заявила, що подала до Броварського міського відділу поліції дві заяви щодо погроз їй вбивством та перешкоджання журналістській діяльності. За її словами, перша заява стосувалася невідомих осіб, які погрожували їй вбивством, а в другій фігурувала Ольга Шарій – дружина блогера Анатолія Шарія. До другої заяви Величко долучила відео на доказ того, що Ольга Шарій "обливає" її лайкою і тисне на неї як на журналіста.
  • Спершу журналістка повідомляла, що поліція збирається відкрити два кримінальні провадження: одне мало стосуватися погрози вбивством, інше – перешкоджання журналістській діяльності.
  • 21 серпня Величко писала у Facebook, що Броварський міськрайонний суд зобов’язав поліцію відкрити провадження проти Ольги Шарій. МВС у відповіді "Радіо Свобода" не наводить даних про це провадження.
  • Ольга Шарій не коментувала звинувачення з боку Любові Величко.

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Теми: ЗМІсоцмережіполіція
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