Поліція шукає, хто погрожував журналістці після матеріалу про вплив на Раду з Telegram

Броварське відділення поліції Київської області продовжує встановлювати особу, яка погрожувала журналістці Любові Величко після публікації її матеріалу про вплив на народних депутатів через Telegram.

Джерело: відповідь Міністерства внутрішніх справ України на запит "Радіо Свобода" від 23 липня

Деталі: Провадження відкрито за частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо журналіста).

Дослівно МВС: "У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне та неупереджене дослідження всіх обставин погроз на адресу Величко Л.М., а також встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин.

Висунуто та відпрацьовується низка версій вчинення злочину, серед яких і вчинення злочину, пов’язаного з професійною діяльністю".

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