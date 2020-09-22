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Полиция ищет, кто угрожал журналистке после материала о влиянии на Раду из Telegram

Вторник, 22 сентября 2020, 12:11
Полиция ищет, кто угрожал журналистке после материала о влиянии на Раду из Telegram

Броварское отделение полиции Киевской области продолжает устанавливать личность того, кто угрожал журналистке Любви Величко после публикации ее материала о влиянии на народных депутатов из Telegram.

Источник: ответ Министерства внутренних дел Украины на запрос "Радио Свобода" от 23 июля

Детали: Производство открыто по части 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Дословно МВД: "В уголовном производстве проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств угроз в адрес Величко Л.Н., а также установление лица, совершившего указанное преступление.

Выдвинуты и отрабатываются ряд версий совершения преступления, среди которых и совершение преступления, связанного с профессиональной деятельностью".

Предыстория:

  • Любовь Величко 13 июля опубликовала материал "Телега" для Слуги. Как телеграмм-каналы, которые, вероятно, ведутся из России, влияют на работу Рады". Она писала в Facebook, что Телеграмм-каналы "Резидент" и "Легитимный", которые демонстрируют больше других признаков администрирования из России, на следующий день после ее публикации опубликовали по 4 сообщения, в которых пытались доказать обратное – и их начали поддерживать другие ТГ-каналы.
  • 29 июля Величко заявила, что подала в Броварской городской отдел полиции два заявления об угрозах ей убийством и препятствование журналистской деятельности. По ее словам, первое заявление касалось неизвестных лиц, угрожавших ей убийством, а во втором фигурировала Ольга Шарий – супруга блогера Анатолия Шария. Ко второму заявлению Величко приложила видео в доказательство того, что Ольга Шарий "обливает" ее бранью и давит на нее как на журналиста.
  • Сначала журналистка сообщала, что полиция собирается открыть два уголовных производства: одно должно было касаться угрозы убийством, другое – препятствования журналистской деятельности.
  • 21 августа Величко писала в Facebook, что Броварской горрайонный суд обязал полицию открыть производство против Ольги Шарий. МВД в ответе "Радио Свобода" не приводит данных об этом производстве.
  • Ольга Шарий не комментировала обвинения со стороны Любви Величко.

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Темы: СМИсоцсетиполиция
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