Полиция ищет, кто угрожал журналистке после материала о влиянии на Раду из Telegram

Броварское отделение полиции Киевской области продолжает устанавливать личность того, кто угрожал журналистке Любви Величко после публикации ее материала о влиянии на народных депутатов из Telegram.

Источник: ответ Министерства внутренних дел Украины на запрос "Радио Свобода" от 23 июля

Детали: Производство открыто по части 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Дословно МВД: "В уголовном производстве проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств угроз в адрес Величко Л.Н., а также установление лица, совершившего указанное преступление.

Выдвинуты и отрабатываются ряд версий совершения преступления, среди которых и совершение преступления, связанного с профессиональной деятельностью".

Предыстория: