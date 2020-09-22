У Білорусі винесли вирок підозрюваному у вбивсті гітариста "Ляпіс Трубецкой"

Обвинувачений у побитті гітариста і співзасновника групи "Ляпіс Трубецькой" Руслана Владико мінчанин Сергій Шукало отримав п'ять років колонії суворого режиму.

Джерело: Euroradio, Tyt.by

Деталі: Суд визнав його винним у заподіянні смерті з необережності.

Передісторія: Гітариста "золотого складу" групи "Ляпис Трубецкой" знайшли побитим у несвідомому стані поруч з баром на мінській вулиці Солтиса увечері 6 липня 2019 року.

Владико госпіталізували і зробили кілька операцій.

Довгий час він перебував у комі. 19 січня стало відомо, що Руслан Владико помер.

Серед побоїв і травм, які медики виявили на тілі Владико, - закрита черепно-мозкова травма, переломи кісток черепа, синець лівого ока, рвана рана нижньої губи, подряпина в потиличній області, гематоми, подряпина в області ліктьового суглоба.

У справі про побиття музиканта були затримані три людини. У підсумку на лаві підсудних опинився 37-річний мінчанин Сергій Шукало.

Шукало не заперечував, що між ним і Владико був п'яний конфлікт. Однак стверджував, що завдав потерпілому тільки один удар - кулаком в око, після чого той впав на землю.

Родичі Владико з вироком не згодні. Вони впевнені, що нападників було кілька.