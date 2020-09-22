В Беларуси вынесли приговор подозреваемому в убийстве гитариста "Ляпис Трубецкой"

Обвиняемый в избиении гитариста и соучредителя группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко минчанин Сергей Шукало получил пять лет колонии строгого режима.

Источник: Euroradio, Tyt.by

Детали: Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности.

Предыстория: Гитариста "золотого состава" группы "Ляпис Трубецкой" нашли избитым в бессознательном состоянии рядом с баром на минской улице Солтыса вечером 6 июля 2019.

Владыка госпитализировали и сделали несколько операций. Долгое время он находился в коме. 19 января стало известно, что Руслан Владыко умер.

Среди побоев и травм, медики обнаружили на его теле закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, синяк левого глаза, рваную рану нижней губы, царапину в затылочной области, гематомы, царапину в области локтевого сустава.

По делу об избиении музыканта были задержаны три человека. В итоге на скамье подсудимых оказался 37-летний минчанин Сергей Шукало.

Шукало не отрицал, что между ним и Владыко был пьяный конфликт. Однако утверждал, что нанес потерпевшему только один удар - кулаком в глаз, после чего тот упал на землю.

Родственники Владыко с приговором не согласны. Они уверены, что нападавших было несколько.