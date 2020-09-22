Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси вынесли приговор подозреваемому в убийстве гитариста "Ляпис Трубецкой"

Вторник, 22 сентября 2020, 12:45

Обвиняемый в избиении гитариста и соучредителя группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко минчанин Сергей Шукало получил пять лет колонии строгого режима.

Источник: Euroradio, Tyt.by

Детали: Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности.

Предыстория: Гитариста "золотого состава" группы "Ляпис Трубецкой" нашли избитым в бессознательном состоянии рядом с баром на минской улице Солтыса вечером 6 июля 2019.

Владыка госпитализировали и сделали несколько операций. Долгое время он находился в коме. 19 января стало известно, что Руслан Владыко умер.

Среди побоев и травм, медики обнаружили на его теле закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, синяк левого глаза, рваную рану нижней губы, царапину в затылочной области, гематомы, царапину в области локтевого сустава.

По делу об избиении музыканта были задержаны три человека. В итоге на скамье подсудимых оказался 37-летний минчанин Сергей Шукало.

Шукало не отрицал, что между ним и Владыко был пьяный конфликт. Однако утверждал, что нанес потерпевшему только один удар - кулаком в глаз, после чего тот упал на землю.

Родственники Владыко с приговором не согласны. Они уверены, что нападавших было несколько.

Темы: Беларуськриминал


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве подтвердили более 20 тысяч случаев COVID-19

фотоСтепанов отчитал власти Запорожья за ​​концерты: Это просто трэш какой-то

За сутки в Украине COVID заболели 2884 человека, всего болеют более 97 тысяч

Пожар в доме Шабунина начался из-за поджога – экспертиза

Не адвокат Януковича: ГБР получило нового и.о. директора

видеоЗеленский в ООН об агрессии России: Человечество не извлекло уроки Второй мировой

Все новости...
Беларусь
В Беларуси могут оштрафовать СМИ, чью журналистку ранил силовик
В Беларуси шоумена бросили за решетку после уличного концерта
Уволилась помощница сына Лукашенко: она осуждает насилие
Последние новости
12:53
Финляндия за пандемии отменила международные учения, запланированные на лето 2021 года
12:51
Бизнес прогнозирует курс гривни к доллару на уровне 29 грн в 2021 году – ЕБА
12:45
В Беларуси вынесли приговор подозреваемому в убийстве гитариста "Ляпис Трубецкой"
12:42
фото, видеоНа границе задержали группу хасидов: добирались из Умани инкогнито
12:26
Более 57% дел о рейдерстве не рассматриваются в суде – Опендатабот
12:23
В Киеве третий день тушат пожар на свалке
12:22
инфографикаЗа сентябрь цена на электроэнергию для бизнеса выросла на 17%
12:11
Полиция ищет, кто угрожал журналистке после материала о влиянии на Раду из Telegram
12:00
Владельца Idea Bank обвиняют в причастности к польской финансовой пирамиде
11:56
В Евросоюзе скот производит больше CO2, чем автомобили - Greenpeace
Все новости...