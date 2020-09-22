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Нардепи пропонують змінити виборчий кодекс через COVID-19

Вівторок, 22 вересня 2020, 13:55
Нардепи пропонують змінити виборчий кодекс через COVID-19
Фото zik.ua

Народні депутати пропонують внести до Виборчого кодексу та деяких законів України зміни, пов'язані з особливостями проведення виборів під час карантину, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Джерело: проєкт закону №4117, зареєстрований у Верховній Раді

Деталі: Прикінцеві положення нардепи пропонують доповнити пунктом про те, що підготовка і проведення виборів під час карантину здійснюється з певними особливостями.

Зокрема передбачається, що:

  • дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, що існує у стаціонарному закладі охорони здоров’я, в якому здійснюється лікування пацієнтів, хворих на COVID-19, утворюється відповідною виборчою комісією не пізніш як за 10 днів до дня виборів.
  • проведення передвиборної агітації здійснюється з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів, установлених Кабміном.
  • забороняється перебування осіб у приміщеннях для голосування без захисних масок чи респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
  • члени виборчої комісії в день голосування використовують додаткові засоби індивідуального захисту (захисний щиток чи окуляри, рукавички, а також захисний спецодяг, якщо голосування відбувається за місцем перебування виборців, хворих на COVID-19 або тих, які перебувають на самоізоляції, або на спецдільницях у медзакладах).
  • у день голосування особа з числа членів комісії має проводити опитування усіх людей, що заходять на дільницю, щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та безконтактну термометрію.
  • особа, яка відмовилась від проведення безконтактної термометрії, крім виборця, до приміщення для голосування та проведення голосування виборців за місцем їх перебування не допускається.
  • вхід до приміщення для голосування, а також присутність під час організації голосування виборців за місцем перебування членів виборчих комісій, офіційних спостерігачів, представників партій, довірених осіб кандидатів тощо, які мають ознаки респіраторного захворювання та/або підвищену температуру тіла понад 37,2°С (крім виборців, включених до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, які мають право зайти до приміщення для голосування на час, необхідний для голосування), заборонено.
  • у приміщені для голосування на виборчій дільниці окремо від інших розташовуються спеціально визначена кабіна для таємного голосування та скринька для голосування, де з дотриманням вимог Виборчого кодексу голосують виборці, які мають ознаки респіраторного захворювання або температуру тіла понад 37,2°С.
  • у день голосування виборець, дотримуючись дистанції у 1 м від члена комісії, знімає засіб індивідуального захисту, для ідентифікації членом комісії його особи згідно з документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця, після чого такому виборцю видається бюлетень для голосування.
  • повноваження члена виборчої комісії припиняються достроково у зв’язку з направленням у встановленому порядку на самоізоляцію, обсервацію чи підтвердженням діагнозу захворювання на COVID-19.
  • заклад охорони здоров’я (сімейний лікар), який володіє інформацією про підтвердження у члена виборчої комісії діагнозу захворювання на COVID-19, невідкладно повідомляє виборчу комісію, членом якої є така особа, про такі обставини.
  • подання про заміну члена дільничної виборчої комісії, у якого підтверджено COVID-19 або якого направлено за висновком сімейного лікаря на самоізоляцію, обсервацію, розглядається виборчою комісією не пізніше наступного дня з дня отримання подання, а в день голосування, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці – невідкладно.
  • виборці, направлені в установленому порядку на самоізоляцію, обсервацію, у тому числі у зв‘язку з підтвердженням діагнозу захворювання на COVID-19, можуть голосувати за місцем перебування. Для цього вони повинні подати відповідну заяву та довідку з лікарні або від сімейного лікаря.
  • голосування виборців, які перебувають на самоізоляції, обсервації, за місцем їх перебування організовують три члени дільничної виборчої комісії, які мають бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу виборчої комісії.
  • переносні виборчі скриньки, що використовувалися під час організації голосування за місцем перебування виборців, відкриваються дільничною виборчою комісією останніми, перед виборчими скриньками з пошкодженими печатками або пломбами. А члени комісії, які відкривають такі скриньки, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Передісторія: 

  • Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Українська правда

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Теми: Верховна Радавиборимісцева владазаконодавство
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