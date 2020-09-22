Нардепи пропонують змінити виборчий кодекс через COVID-19

Народні депутати пропонують внести до Виборчого кодексу та деяких законів України зміни, пов'язані з особливостями проведення виборів під час карантину, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Джерело: проєкт закону №4117, зареєстрований у Верховній Раді

Деталі: Прикінцеві положення нардепи пропонують доповнити пунктом про те, що підготовка і проведення виборів під час карантину здійснюється з певними особливостями.

Зокрема передбачається, що:

дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, що існує у стаціонарному закладі охорони здоров’я, в якому здійснюється лікування пацієнтів, хворих на COVID-19, утворюється відповідною виборчою комісією не пізніш як за 10 днів до дня виборів.

проведення передвиборної агітації здійснюється з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів, установлених Кабміном.

забороняється перебування осіб у приміщеннях для голосування без захисних масок чи респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

члени виборчої комісії в день голосування використовують додаткові засоби індивідуального захисту (захисний щиток чи окуляри, рукавички, а також захисний спецодяг, якщо голосування відбувається за місцем перебування виборців, хворих на COVID-19 або тих, які перебувають на самоізоляції, або на спецдільницях у медзакладах).

у день голосування особа з числа членів комісії має проводити опитування усіх людей, що заходять на дільницю, щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та безконтактну термометрію.

особа, яка відмовилась від проведення безконтактної термометрії, крім виборця, до приміщення для голосування та проведення голосування виборців за місцем їх перебування не допускається.

вхід до приміщення для голосування, а також присутність під час організації голосування виборців за місцем перебування членів виборчих комісій, офіційних спостерігачів, представників партій, довірених осіб кандидатів тощо, які мають ознаки респіраторного захворювання та/або підвищену температуру тіла понад 37,2°С (крім виборців, включених до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, які мають право зайти до приміщення для голосування на час, необхідний для голосування), заборонено.

у приміщені для голосування на виборчій дільниці окремо від інших розташовуються спеціально визначена кабіна для таємного голосування та скринька для голосування, де з дотриманням вимог Виборчого кодексу голосують виборці, які мають ознаки респіраторного захворювання або температуру тіла понад 37,2°С.

у день голосування виборець, дотримуючись дистанції у 1 м від члена комісії, знімає засіб індивідуального захисту, для ідентифікації членом комісії його особи згідно з документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця, після чого такому виборцю видається бюлетень для голосування.

повноваження члена виборчої комісії припиняються достроково у зв’язку з направленням у встановленому порядку на самоізоляцію, обсервацію чи підтвердженням діагнозу захворювання на COVID-19.

заклад охорони здоров’я (сімейний лікар), який володіє інформацією про підтвердження у члена виборчої комісії діагнозу захворювання на COVID-19, невідкладно повідомляє виборчу комісію, членом якої є така особа, про такі обставини.

подання про заміну члена дільничної виборчої комісії, у якого підтверджено COVID-19 або якого направлено за висновком сімейного лікаря на самоізоляцію, обсервацію, розглядається виборчою комісією не пізніше наступного дня з дня отримання подання, а в день голосування, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці – невідкладно.

виборці, направлені в установленому порядку на самоізоляцію, обсервацію, у тому числі у зв‘язку з підтвердженням діагнозу захворювання на COVID-19, можуть голосувати за місцем перебування. Для цього вони повинні подати відповідну заяву та довідку з лікарні або від сімейного лікаря.

голосування виборців, які перебувають на самоізоляції, обсервації, за місцем їх перебування організовують три члени дільничної виборчої комісії, які мають бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу виборчої комісії.

переносні виборчі скриньки, що використовувалися під час організації голосування за місцем перебування виборців, відкриваються дільничною виборчою комісією останніми, перед виборчими скриньками з пошкодженими печатками або пломбами. А члени комісії, які відкривають такі скриньки, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Передісторія: