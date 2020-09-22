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Нардепы предлагают изменить избирательный кодекс из-за COVID-19

Вторник, 22 сентября 2020, 13:55
Фото zik.ua

Народные депутаты предлагают внести в Избирательный кодекс и некоторые законы Украины изменения, связанные с особенностями проведения выборов во время карантина, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источник: проект закона №4117, зарегистрированный в Верховной Раде

Детали: Заключительные положения нардепы предлагают дополнить пунктом о том, что подготовка и проведение выборов во время карантина осуществляется с определенными особенностями.

В частности, предполагается, что:

  • участковая избирательная комиссия специального избирательного участка в стационарном учреждении здравоохранения, в котором осуществляется лечение пациентов с COVID-19, образуется избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до дня выборов.
  • проведения предвыборной агитации осуществляется с учетом ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных Кабмином.
  • запрещается нахождение лиц в помещениях для голосования без защитных масок или респираторов, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
  • члены избирательной комиссии в день голосования используют дополнительные средства индивидуальной защиты (защитный щиток или очки, перчатки, а также защитную спецодежду, если голосование происходит по месту нахождения избирателей, больных COVID-19 или тех, которые находятся на самоизоляции, или на спецучастках в медучреждениях).
  • в день голосования лицо из числа членов комиссии должно проводить опрос всех людей, заходящих на участок, о наличии симптомов респираторных заболеваний и бесконтактную термометрию.
  • лицо, которое отказалась от проведения бесконтактной термометрии, кроме избирателя, в помещение для голосования и проведения голосования избирателей по месту их пребывания не допускается.
  • вход в помещение для голосования, а также присутствие при организации голосования избирателей по месту пребывания членов избирательных комиссий, официальных наблюдателей, представителей партий, доверенных лиц кандидатов и т.п., имеющих признаки респираторного заболевания и/или повышенную температуру тела более 37,2°С ( кроме избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, имеющих право зайти в помещение для голосования на время, необходимое для голосования), запрещен.
  • в помещении для голосования на избирательном участке отдельно от других располагаются специально определенная кабина для тайного голосования и ящики для голосования, где с соблюдением требований Избирательного кодекса голосуют избиратели, имеющие признаки респираторного заболевания или температуру тела более 37,2°С.
  • в день голосования избиратель, соблюдая дистанцию ​​в 1 м от члена комиссии, снимает средство индивидуальной защиты, для идентификации членом комиссии его лица согласно документу, который подтверждает личность и гражданство Украины избирателя, после чего такому избирателю выдается бюллетень для голосования.
  • полномочия члена избирательной комиссии прекращаются досрочно в связи с направлением в установленном порядке на самоизоляцию, обсервацию или подтверждением диагноза заболевания COVID-19.
  • учреждение здравоохранения (семейный врач), который владеет информацией о подтверждении у члена избирательной комиссии диагноза заболевания COVID-19, уведомляет избирательную комиссию, членом которой является этот человек, о таких обстоятельствах.
  • представление о замене члена участковой избирательной комиссии, у которого подтвержден COVID-19 или которого направили по заключению семейного врача на самоизоляцию, обсервацию, рассматривается избирательной комиссией не позднее следующего дня со дня получения представления, а в день голосования, при подсчете голосов избирателей на избирательном участке – безотлагательно.
  • избиратели, направленные в установленном порядке на самоизоляцию, обсервацию, в том числе в связи с подтверждением диагноза заболевания COVID-19, могут голосовать по месту пребывания. Для этого они должны подать соответствующее заявление и справку из больницы или от семейного врача.
  • голосование избирателей, находящихся на самоизоляции, обсервации, по месту их пребывания организуют три члена участковой избирательной комиссии, которые должны быть представителями разных субъектов представления кандидатур в состав избирательной комиссии.
  • переносные избирательные ящики, которые использовались при организации голосования по месту нахождения избирателей, открываются участковой избирательной комиссией последними, перед избирательными ящиками с поврежденными печатями или пломбами. А члены комиссии, которые открывают такие ящики, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Предыстория: 

  • Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Украинская правда
Темы: Верховная Радавиборыместная властьзаконодательство


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