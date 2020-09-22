Нардепы предлагают изменить избирательный кодекс из-за COVID-19

Народные депутаты предлагают внести в Избирательный кодекс и некоторые законы Украины изменения, связанные с особенностями проведения выборов во время карантина, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Источник: проект закона №4117, зарегистрированный в Верховной Раде

Детали: Заключительные положения нардепы предлагают дополнить пунктом о том, что подготовка и проведение выборов во время карантина осуществляется с определенными особенностями.

В частности, предполагается, что:

участковая избирательная комиссия специального избирательного участка в стационарном учреждении здравоохранения, в котором осуществляется лечение пациентов с COVID-19, образуется избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до дня выборов.

проведения предвыборной агитации осуществляется с учетом ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных Кабмином.

запрещается нахождение лиц в помещениях для голосования без защитных масок или респираторов, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

члены избирательной комиссии в день голосования используют дополнительные средства индивидуальной защиты (защитный щиток или очки, перчатки, а также защитную спецодежду, если голосование происходит по месту нахождения избирателей, больных COVID-19 или тех, которые находятся на самоизоляции, или на спецучастках в медучреждениях).

в день голосования лицо из числа членов комиссии должно проводить опрос всех людей, заходящих на участок, о наличии симптомов респираторных заболеваний и бесконтактную термометрию.

лицо, которое отказалась от проведения бесконтактной термометрии, кроме избирателя, в помещение для голосования и проведения голосования избирателей по месту их пребывания не допускается.

вход в помещение для голосования, а также присутствие при организации голосования избирателей по месту пребывания членов избирательных комиссий, официальных наблюдателей, представителей партий, доверенных лиц кандидатов и т.п., имеющих признаки респираторного заболевания и/или повышенную температуру тела более 37,2°С ( кроме избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, имеющих право зайти в помещение для голосования на время, необходимое для голосования), запрещен.

в помещении для голосования на избирательном участке отдельно от других располагаются специально определенная кабина для тайного голосования и ящики для голосования, где с соблюдением требований Избирательного кодекса голосуют избиратели, имеющие признаки респираторного заболевания или температуру тела более 37,2°С.

в день голосования избиратель, соблюдая дистанцию ​​в 1 м от члена комиссии, снимает средство индивидуальной защиты, для идентификации членом комиссии его лица согласно документу, который подтверждает личность и гражданство Украины избирателя, после чего такому избирателю выдается бюллетень для голосования.

полномочия члена избирательной комиссии прекращаются досрочно в связи с направлением в установленном порядке на самоизоляцию, обсервацию или подтверждением диагноза заболевания COVID-19.

учреждение здравоохранения (семейный врач), который владеет информацией о подтверждении у члена избирательной комиссии диагноза заболевания COVID-19, уведомляет избирательную комиссию, членом которой является этот человек, о таких обстоятельствах.

представление о замене члена участковой избирательной комиссии, у которого подтвержден COVID-19 или которого направили по заключению семейного врача на самоизоляцию, обсервацию, рассматривается избирательной комиссией не позднее следующего дня со дня получения представления, а в день голосования, при подсчете голосов избирателей на избирательном участке – безотлагательно.

избиратели, направленные в установленном порядке на самоизоляцию, обсервацию, в том числе в связи с подтверждением диагноза заболевания COVID-19, могут голосовать по месту пребывания. Для этого они должны подать соответствующее заявление и справку из больницы или от семейного врача.

голосование избирателей, находящихся на самоизоляции, обсервации, по месту их пребывания организуют три члена участковой избирательной комиссии, которые должны быть представителями разных субъектов представления кандидатур в состав избирательной комиссии.

переносные избирательные ящики, которые использовались при организации голосования по месту нахождения избирателей, открываются участковой избирательной комиссией последними, перед избирательными ящиками с поврежденными печатями или пломбами. А члены комиссии, которые открывают такие ящики, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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