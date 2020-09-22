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Більше 20 млн грн: Директора "Льодового стадіона" підозрюють в розкраданні на ремонті

Вівторок, 22 вересня 2020, 14:23

Керівника тренувальної бази по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" підозрюють у заволодінні державними коштами під час проведення ремонтних робіт, що завдано збитків державі на суму понад 20 млн грн.

Джерело: Повідомлення Офісу генерального прокурора, Opendatabot

Деталі: Також ОГП і Нацполіція підозрює директору товариства, який змовився із керівником тренувальної бази.

Їх підозрюють у "заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні".

Згідно з інформацією Opendatabot наразі директором ДП є Павло Андрєєвський.

У разі доведення вини, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Наразі вирішується питання обрання їм запобіжних заходів.

Дослівно: "Директор одного з ТОВ за попередньою змовою з керівником ДП "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" під час капітального ремонту будівель та тенісних кортів з метою створення Національного тенісного центру на базі держпідприємства, підробили акти приймання виконаних будівельних робіт, довідку про їх вартість та витрати.

За документами були виконані всі роботи, за що підрядник одержав повний об’єм фінансування, однак насправді об’єкт був не завершений. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад 20 млн грн".

Українська правда
Теми: Київспорткорупція


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