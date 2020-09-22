Более 20 млн грн: директора "Ледового стадиона" подозревают в хищении на ремонте

Руководителя тренировочной базы по конькобежному спорту "Ледовый стадион" подозревают в завладении государственными средствами при проведении ремонтных работ, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 20 млн грн.

Источник: Сообщение Офиса генерального прокурора, Opendatabot

Детали: Также ОГП и Нацполиция подозревает директора частной фирмы, который сговорился с руководителем тренировочной базы.

Их подозревают в "завладении государственными средствами путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге".

Согласно информации Opendatabot сейчас директором ГП является Павел Андреевский.

В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Дословно: "Директор одного из ООО по предварительному сговору с руководителем ГП "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" во время капитального ремонта зданий и теннисных кортов с целью создания Национального теннисного центра на базе госпредприятия, подделали акты приемки выполненных строительных работ, справку об их стоимости и расходы.

По документам были выполнены все работы, за что подрядчик получил полный объем финансирования, однако на самом деле объект был не завершен. В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму более 20 млн грн".